Recours aux agences privées en santé - Déclaration de la présidente de l'AREQ

QUÉBEC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - L'AREQ, le mouvement des retraité(e)s CSQ, émet une déclaration publique de sa présidente, Micheline Germain, à la suite des récents articles parus dans les médias, en lien avec les coûts démesurés liés au recours aux agences privées en santé.

« On observe les coûts astronomiques du recours aux agences privées et on se demande pourquoi on ne fait pas l'effort de former le personnel, de le développer dans le réseau public et de s'assurer de les retenir? L'intention du ministre était bonne avec son projet de loi, mais de toute évidence, ça va prendre des actions d'envergure pour renverser la lourde tendance. »

