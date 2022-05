Le lancement de la nouvelle plateforme renforce les capacités de prévention de la violation de marques, de détection d'authentifiants compromis, de visualisation des menaces et d'établissement des priorités par rapport à celles-ci, et de défense des surfaces d'attaque

BOSTON , 13 mai 2022 /CNW/ - Recorded Future, la plus grande société de renseignement au monde, a annoncé aujourd'hui une nouvelle mise à jour importante de sa plateforme de renseignement infonuagique dotée de nouvelles capacités pour exposer et contrer les menaces qui pèsent sur les marques, l'identité et les surfaces d'attaque des entreprises.

Les menaces continuent de croître et de converger dans le monde numérique d'aujourd'hui, et les adversaires en profitent, infiltrant des cibles mal protégées par le biais de cyberattaques, d'attaques matérielles, de la désinformation et même d'attaques cinétiques. Grâce à la plus récente version de sa plateforme de renseignement, Recorded Future élargit la couverture du renseignement la plus complète sur tous les adversaires, leur infrastructure et leurs cibles, donnant aux clients les outils dont ils ont besoin pour prendre des mesures décisives afin de déjouer leurs adversaires.

« Il n'a jamais été aussi difficile de garder une longueur d'avance sur les auteurs de menaces parrainées par l'État et les cybercriminels. Grâce à la plus récente version de Recorded Future, les entreprises disposent de nouveaux outils puissants pour prévenir la violation de marques, détecter les authentifiants compromis, visualiser les menaces et les traiter par ordre de priorité et défendre les surfaces d'attaque. » - Craig Adams, chef des produits et de l'ingénierie, Recorded Future.

Surveillance en temps réel des menaces à l'égard des marques à l'échelle de l'Internet

Seuls les renseignements sur les marques de Recorded Future utilisent l'apprentissage automatique à grande échelle pour détecter les menaces à l'échelle du Web qui pèsent sur le logo d'une marque, les typosquats et les domaines malveillants. Aujourd'hui, les entreprises sont en mesure de surveiller les menaces passées et actuelles en temps réel grâce à une nouvelle fonctionnalité qui met en évidence les détails des menaces et fournit des instructions pour valider les conclusions et y répondre. On a également ajouté la détection de contrefaçon de logo à l'échelle de l'Internet avec reconnaissance de caractères permettant de réaliser des démantèlements partout sur la Toile.

Aller au-delà de l'authentification multifactorielle

Offrant plus de 10 milliards d'identités et une couverture améliorée dans plusieurs sources, y compris l'historique de maliciels, les fuites de données et la collecte d'authentifiants, les renseignements sur l'identité de Recorded Future aident à détecter les identités compromises en temps réel, fournissant une couche de défense supplémentaire au-delà de l'authentification multifactorielle. De plus, les renseignements sur l'identité renforcent la gestion des identités et de l'accès (IAM) grâce à l'intégration de renseignements dans les processus et flux de travail existants.

Protéger une surface d'attaque en plein essor

La gestion proactive des surfaces d'attaque est essentielle, car la migration vers le nuage expose de plus en plus les entreprises à une nouvelle surface d'attaque plus complexe. Les renseignements sur la surface d'attaque de Recorded Future fournissent une vue d'ensemble de l'infrastructure externe, établissent l'ordre des priorités concernant les biens les plus à risque au moment d'appliquer les mesures correctives en fonction des vulnérabilités, des erreurs de configuration et des biens hors politique, et réduisent la surface d'attaque d'une entreprise.

Détection des menaces ciblant les entreprises et les gouvernements

Grâce aux renseignements sur les menaces de Recorded Future, les entreprises peuvent établir l'ordre de priorité quant aux menaces et déjouer de façon proactive leurs adversaires, évitant ainsi de devenir une cible. Recorded Future accorde la priorité aux auteurs de menaces et aux tactiques, techniques et procédure (TTP) propres à chaque entreprise et donne un aperçu du cycle de vie des attaques et des comportements des attaquants selon la carte de densité de clics MITRE. Elle fournit aussi des téléchargements automatiques pour les règles YARA et Sigma en fonction des menaces émergentes, ce qui permet aux équipes de sécurité de prendre des mesures immédiates.

