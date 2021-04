Record de demandes de localisation - Avril, mois national de la prévention des dommages aux infrastructures souterraines

MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le 13 avril dernier, un nombre record de 2 800 demandes de localisation en une journée a été atteint chez Info-Excavation, l'organisme avec qui il faut communiquer avant de creuser pour votre sécurité et pour éviter tout dommage aux infrastructures souterraines qui pourraient être présentes.

La sensibilisation effectuée ces dernières années via les campagnes de communication, les rencontres sur le terrain et les formations porte fruit.

Mais il ne faut surtout pas se réjouir trop rapidement. Chaque jour au Québec en 2020, plus de 4 dommages aux infrastructures souterraines ont eu lieu. Parmi ceux-ci, 24 % n'avaient pas fait l'objet d'une demande de localisation auprès d'Info-Excavation. Statistique inacceptable.

Avec le beau temps qui arrive, le rythme des travaux de construction s'accélère, ainsi que les excavations qui les accompagnent. Info-Excavation est là pour vous permettre de creuser en toute sécurité.

ÇA SERAIT… DOMMAGE !

Pas besoin de faire un dessin : endommager un service souterrain peut avoir des conséquences importantes, parfois même graves et très coûteuses. La sécurité des travailleurs, mais également de la population peut aussi être affectée.

La perte des signaux de télécommunications, de l'électricité, le bris d'une conduite de gaz naturel, d'aqueduc ou d'autres services peuvent avoir des impacts sociaux et monétaires importants.

LA SOLUTION EST AU BOUT DES DOIGTS : INFO-EX.COM

Info-Excavation, un organisme à but non lucratif, existe depuis près de 30 ans et est reconnu pour ses services de localisation hautement efficaces permettant à tous ceux qui creusent de travailler en toute sécurité tout en préservant les infrastructures des propriétaires d'infrastructures souterraines membres. Info-Excavation offre également aux entreprises et aux municipalités des formations gratuites sur la prévention des dommages.

Avant de creuser, on s'informe auprès d'Info-Excavation. Si vous êtes sur le point de faire des travaux, une demande de localisation vous permettra de commencer l'excavation sans craindre d'endommager les infrastructures des propriétaires d'infrastructures membres.

Si vous préparez un projet futur, une demande de plan est appropriée. Vous serez en mesure de connaître l'emplacement des infrastructures souterraines, et ainsi optimiser la planification de vos actions.

Avant de creuser, vérifiez avec Info-ex.com. C'est gratuit.

S'en passer, ça serait dommage.

