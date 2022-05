Reconstruire Haïti par le livre - Le gouvernement du Québec fait don de 40 000 livres

QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le ministère de la Culture et des Communications annoncent le versement d'une aide financière de plus de 16 000 $ à l'organisme Partenariat pour le développement des communautés (PARDEC) afin de l'appuyer dans la mise en œuvre de son projet Reconstruire Haïti par le livre. Pour la réalisation de ce projet, 40 000 livres provenant de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, seront livrés en Haïti d'ici l'été 2022.

Ce don de livres par le gouvernement du Québec permettra d'appuyer l'effort de la Bibliothèque nationale d'Haïti pour reconstituer son fonds documentaire et les collections des bibliothèques qui ont été touchées par plusieurs catastrophes naturelles, dont le séisme du 14 août 2021 dans le sud d'Haïti. Le don contribuera à améliorer l'accès à la lecture et au savoir pour les communautés visées.

La Bibliothèque nationale d'Haïti assurera, en collaboration avec le PARDEC et la Direction nationale du livre en Haïti, la distribution des livres dans le réseau des bibliothèques du pays et dans des bibliothèques mobiles. Les partenaires collaboreront par ailleurs au renforcement des capacités des responsables du réseau de bibliothèques.

Le Québec et la République d'Haïti sont liés par une entente de coopération multisectorielle (2018) et par une déclaration commune portant sur les domaines de la culture et des communications (2008) qui visent notamment à encourager les échanges et la réalisation de projets de coopération culturelle entre des organismes des deux territoires.

« La population haïtienne est éprouvée par les conséquences des catastrophes naturelles, économiques et sociales qui se sont abattues sur le pays. Je suis très fière d'annoncer l'initiative Reconstruire Haïti par le livre, qui se concrétise aujourd'hui par l'envoi d'un premier conteneur de 23 000 livres sur un total de 40 000, offerts par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Fondation des parlementaires québécois. Ce projet aidera la Bibliothèque nationale d'Haïti à se reconstruire, et permettra à la culture haïtienne de continuer de s'enrichir. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Le projet Reconstruire Haïti par le livre comprend trois axes :

l'approvisionnement de la Bibliothèque nationale d'Haïti et de ses annexes en livres;



le renforcement des capacités de son personnel, principalement les gestionnaires de son réseau de bibliothèques;



le renforcement de la coopération culturelle entre le Québec et Haïti dans le domaine du livre.

L'aide financière totale de 16 300 $ du gouvernement du Québec au PARDEC se divise ainsi :

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le ministère de la Culture et des Communications octroient respectivement 7 000 $. Ces sommes couvriront notamment les frais liés au transport des livres du Québec vers Haïti.



Le don de livres de BAnQ représente une valeur d'environ 120 000 $. Ces livres sont issus d'un récent élagage de sa collection de prêt. BAnQ accorde également 2 300 $ pour appuyer la mise en œuvre des différents axes du projet.

Un premier conteneur de 23 000 livres a quitté le Québec le 21 avril 2022 en direction d'Haïti. Le deuxième conteneur de 17 000 livres quittera le Québec à l'été 2022.

Le PARDEC est un organisme de solidarité internationale basé à Montréal, membre de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui vise entre autres à lutter contre la pauvreté par la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus.

Pour la coordination de l'envoi des livres en Haïti et leur distribution dans les bibliothèques du pays, le PARDEC et les partenaires haïtiens seront appuyés de partenaires québécois : Cultures à partager - Fondation des parlementaires québécois ainsi que le Centre international de documentation et information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne.

La Bibliothèque nationale d'Haïti, située à Port-au-Prince , est la bibliothèque nationale du pays et possède des annexes dans une quinzaine de communes.

, est la bibliothèque nationale du pays et possède des annexes dans une quinzaine de communes. La Direction nationale du livre en Haïti est un organisme d'État, relevant du ministère de la Culture et de la Communication en Haïti, et a pour mission de promouvoir le livre et la lecture publique.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec rassemble, conserve et met en valeur le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec et une vaste collection universelle. BAnQ détient la plus importante collection de livres en langue française en Amérique.

