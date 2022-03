Reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes - La planification écourtée d'environ 18 mois

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que le député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports, M. Claude Reid, soulignent le début de l'appel de propositions, soit la dernière étape du processus encadrant la sélection de l'entrepreneur ou du consortium pour la conception, la construction et le financement du projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville.

L'appel de qualification, qui a débuté le 25 octobre 2021, s'est conclu récemment par la sélection de candidats qui ont été invités à participer, dès aujourd'hui, à l'appel de propositions. Au terme de cette dernière étape, le Ministère confiera le contrat du projet au candidat qui aura fait la meilleure proposition technique et financière. La signature du contrat, prévue en 2023, marquera le début imminent des travaux de conception et de construction du futur pont.

Au total, la planification aura été écourtée d'environ 18 mois grâce à l'optimisation de l'échéancier ainsi qu'aux mesures d'exception prévues par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure dont bénéficie le projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes.

« Notre gouvernement a tout mis en œuvre pour devancer le début de ces travaux parce que nous savons que ce projet est très attendu par les usagers de la route. Je suis heureux que l'appel de propositions incite les candidats à innover afin d'optimiser l'échéancier de réalisation tout en tenant compte de la qualité et des répercussions de ces travaux sur l'environnement. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre gouvernement a toujours agi pour améliorer la mobilité dans le Grand Montréal. Puisque le pont de l'Île-aux-Tourtes est non seulement essentiel pour l'économie du Québec, mais qu'il s'agit également d'un axe de déplacement primordial pour les citoyennes et citoyens de la région métropolitaine, on ne peut que se réjouir de ce gain sur l'échéancier. Encore une fois, notre gouvernement a répondu présent en posant des actions concrètes pour assurer la pérennité de nos infrastructures. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce sont des milliers d'usagers de la région et de ma circonscription qui bénéficieront de la reconstruction de cette infrastructure névralgique. Notre gouvernement peut également être fier de favoriser la mobilité active en ajoutant une piste polyvalente sur le lien le plus fréquenté permettant d'atteindre l'île de Montréal par l'ouest. »

Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports

Le futur pont de l'Île-aux-Tourtes comprendra trois voies de circulation par direction, une piste polyvalente bidirectionnelle et des accotements larges adaptés à une utilisation par les autobus.

Le Ministère a choisi un mode de réalisation de type conception, construction et financement puisqu'il offre la meilleure valeur ajoutée aux fonds publics investis en plus d'encourager l'innovation.

À la suite d'une évaluation de la qualité, le contrat sera octroyé au candidat ayant soumis le prix le plus bas ajusté en fonction de la note obtenue pour la qualité. Les propositions techniques seront évaluées sur la base de la conformité aux attentes du Ministère et de la valeur ajoutée au regard de différents critères regroupés en quatre domaines : milieu naturel, infrastructures, milieu humain et système de gestion intégré de projet.

