Reconstruction du pont d'étagement sur le 9e rang de Wendover, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil - Les travaux débutent plus tôt que prévu

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, sont heureux d'annoncer que les travaux de reconstruction du pont d'étagement situé sur le 9e rang de Wendover, au-dessus de l'autoroute 20, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, débuteront le 14 septembre prochain, soit plusieurs mois plus tôt que prévu. Ce projet représente un investissement de 4,4 M$.

Rappelons que le ministère des Transports a procédé en septembre 2019 à la démolition en urgence du pont d'étagement à la suite d'un incident impliquant un véhicule lourd. Conscient des répercussions de la fermeture immédiate du pont, le Ministère a fait de sa reconstruction une priorité, ce qui a permis de devancer le début de la réalisation des travaux à 2020, alors qu'il était initialement prévu qu'ils soient entrepris en 2021.

« La rapidité avec laquelle le projet a été préparé témoigne de la volonté de notre gouvernement de rétablir ce lien routier important pour le milieu. Tous les efforts ont été déployés afin de respecter notre engagement de commencer les travaux dans les meilleurs délais. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La réalisation de ces travaux dès cette année est une excellente nouvelle. Je suis heureux de constater que les préoccupations de la population ont été entendues et qu'en ce sens, toutes les actions sont posées pour rétablir le lien routier le plus rapidement possible. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Il est prévu que les travaux se terminent à la fin de l'été 2021.

Ils seront suspendus pendant la saison hivernale.

Le nouveau pont sera à double travée avec poutres d'acier.

La nouvelle structure sera plus haute que la précédente, avec une hauteur libre de 5,2 mètres.

