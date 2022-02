Reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de l'autoroute 13 - Lancement de travaux préparatoires le 28 février

MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports entreprendra le 28 février des travaux préparatoires au projet de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de l'autoroute 13. Ils consisteront principalement à la mise en place d'une passerelle temporaire au-dessus de l'autoroute 13 pour le déplacement de services publics du pont existant vers la passerelle. Le chantier pourrait se poursuivre jusqu'au mois de septembre.

Bien que la plupart des fermetures partielles ou complètes se dérouleront le soir et la nuit, des entraves de longue durée seront requises sur le réseau routier local et dans le secteur de l'échangeur avec l'autoroute 13. De plus, une fermeture complète de fin de semaine de l'autoroute 13 est à prévoir. Les fermetures majeures ou de longue durée seront annoncées dès qu'elles seront confirmées.

Faits saillants :

Les travaux de reconstruction du pont d'étagement seront entrepris à la suite de la réalisation des travaux préparatoires. La date de début du chantier de reconstruction est inconnue à ce moment-ci. Elle sera précisée dès que possible.

Le nouveau pont sera reconstruit en trois structures distinctes : deux pour les voies de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse) dans chaque direction, et une pour les voies rapides au centre. Il comprendra l'aménagement de trottoirs plus larges en bordure des voies de desserte.

Puisque les travaux seront réalisés au-dessus de l'autoroute 13 et à proximité d'un important secteur commercial et industriel, le Ministère a opté pour une solution de reconstruction en mode accéléré. La méthode choisie - par glissement horizontal - permettra de réduire la durée du chantier et le nombre d'entraves.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux préparatoires pourrait être reporté.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724