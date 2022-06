Reconstruction du CHSLD de Palmarolle en maison des aînés

PALMAROLLE, QC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la députée députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, annoncent le lancement de l'appel d'offres du début des travaux d'une nouvelle installation de type maison des aînés (MDA) qui sera construite sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

La maison des aînés aura une capacité de 24 lits répartis en deux unités climatisées de 12 chambres. Elle sera construite sur un nouveau site à proximité de celui du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Palmarolle, qui a été fermé en 2018 en raison d'une grave instabilité du terrain. Les travaux de construction débuteront cet été.

La solution immobilière intègre tous les éléments du programme type des MDA. Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l'environnement de la maison des aînés facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion.

Reconstruction du CHSLD de Macamic

Par ailleurs, notons que le projet de maison des aînés et maison alternative de Macamic progresse et que l'étape de l'analyse immobilière et du programme de construction est complétée. La phase de conception et la réalisation des plans et devis du projet est maintenant amorcée. Cette maison des aînés et maison alternative offrira à la population de la région 98 places en chambre individuelle avec toilette et douche adaptées, dans un milieu de vie à dimension humaine. De ces places, 84 seront réservées aux aînés et 14 autres aux adultes ayant des besoins spécifiques.

Citations :

« Notre gouvernement a décidé d'établir de nouveaux standards de qualité de soins et services, partout au Québec. Ceux-ci amélioreront de manière durable la vie de nos aînés, de même que celle de leur famille ainsi que du personnel. L'application de la politique et du plan d'action d'hébergement seront au cœur de cette transformation. Notre grand projet de conversion de places en maisons des aînés témoigne de la volonté de notre gouvernement à révolutionner les milieux d'hébergement au Québec. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« La reconstruction du CHSLD de Palmarolle en maison des aînés est une excellente nouvelle pour les personnes aînées d'ici ainsi que leurs proches. Tout comme celui de la future maison des aînés et maison alternative de Macamic, ce projet donnera accès à des milieux de vie de qualité qui sont non seulement plus conviviaux, mais aussi plus sécuritaires et mieux adaptés aux besoins actuels. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants :

Plus de 3 000 places en centres d'hébergement et de soins de longue durée feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Cette installation de type maison des aînés s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Les personnes intéressées à se joindre aux équipes de ces milieux de vie, comprenant les maisons des aînés et alternatives, sont invitées à suivre le processus de recrutement déterminé par les établissements régionaux de santé et de services sociaux. Pour obtenir toute l'information, consultez la page suivante : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ressources/maisons-des-aines-et-maisons-alternatives-information-aux-futures-equipes/ .

