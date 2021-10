Reconstruction du CHSLD de Montmagny en Maison des aînés

Située sur le terrain du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Montmagny, cette maison des aînés mettra 96 places à la disposition de la population de la région. Elle permettra d'accueillir les 66 résidents du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Montmagny, devenu désuet et jugé non fonctionnel, et également de bonifier l'offre d'hébergement de 30 lits. Ce site permettra d'offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de huit unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque résident.

Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l'environnement de la maison des aînés facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ce milieu, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention du personnel.

« Notre gouvernement se veut proactif dans la transformation des milieux d'hébergement pour les aînés. Cette construction d'une maison des aînés à Montmagny démontre notre action dans ce dossier, en vue d'établir de nouveaux standards de qualité de soins et services qui amélioreront de manière durable la vie de nos aînés, de même que celle de leur famille ainsi que du personnel. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« C'est une excellente nouvelle pour nos aînés et la région ! À titre de députée de Côte-du-Sud, ce dossier était pour moi une grande priorité. Cette maison des aînés contribuera au mieux-être physique et psychosocial des aînés de la région. Nous pouvons être très fiers de ce projet qui favorisera leur épanouissement, dans le respect de leur besoin d'intimité et de sécurité. Un tel projet démontre que notre gouvernement fait des choix cohérents pour que ces personnes aient accès à des milieux de vie de qualité. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

Ce projet fait partie des 2 500 places en centres d'hébergement et de soins de longue durée, qui feront quant à eux l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.





Cette maison des aînés s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.





Dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie de nos aînés et des adultes ayant des besoins spécifiques, le gouvernement du Québec procède à la construction de plus de 3 400 places en développement et en reconstruction en maisons des aînés et alternatives sur l'ensemble du territoire grâce à des investissements de 2,4 milliards $.





La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

