Reconstruction du chemin Royal (route 368) et de l'égout pluvial et implantation d'un réseau d'égouts sanitaires, à Sainte-Pétronille - Reprise des travaux

QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et le village de Sainte-Pétronille informent les usagers de la route ainsi que ses partenaires que les travaux de reconstruction du chemin Royal (route 368) et de l'égout pluvial et d'implantation d'un réseau d'égouts sanitaires, à Sainte-Pétronille, reprendront dans la semaine du 21 mars. Soulignons que la municipalité est maître d'œuvre de ce projet, en collaboration avec le Ministère.

Débuté en 2020, ce projet permettra un meilleur traitement des eaux usées. De plus, le confort de roulement et la sécurité des usagers de la route seront grandement améliorés grâce à la réfection de la route.

En 2022, les travaux se poursuivront entre les deux intersections menant au chemin de l'Église (côté nord de l'Île d'Orléans) et sur les rues municipales Gagnon et Laflamme. Les équipes procéderont à la pose de conduites, à la reconstruction de la route, à l'asphaltage ainsi qu'à l'installation du site de traitement.

Bien que les opérations soient réalisées principalement en semaine, entre 7 h et 16 h 30, elles entraîneront la fermeture complète du chemin Royal (route 368), en tout temps, jusqu'à la mi-novembre 2022.

Gestion de la circulation

Chemin Royal (route 368), entre les deux intersections menant à la rue d'Orléans

Fermeture de la route, en tout temps :

Les chemins de détour permettant d'accéder aux résidences et aux commerces du chemin Royal (route 368) seront indiqués à l'entrée de l'Île d'Orléans ainsi qu'aux intersections entre le chemin Royal (route 368), la rue d'Orléans et la route Prévost.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de la Capitale-Nationale.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724