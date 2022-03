Reconstruction du Centre d'hébergement Sainte-Élisabeth en maison des aînés

QUÉBEC, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'une nouvelle maison des aînés (MDA) sera construite à Sainte-Élisabeth, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.

Le projet consiste à construire une installation se rapprochant du concept des MDA, d'une capacité de 42 lits répartis en quatre unités, en lieu et place du Centre d'hébergement de Sainte-Élisabeth, fermé depuis 2019. L'ancien couvent en pierre a été reconnu comme étant d'intérêt patrimonial à la suite des résultats obtenus lors de l'analyse par le ministère de la Culture et des Communications. Celui-ci étant compatible avec le programme fonctionnel, le patrimoine bâti a été intégré dans la réalisation des plans et devis du projet.

La solution immobilière prend en compte tous les éléments du programme type des MDA, avec des variations spécifiques aux contraintes du site et à l'intégration de l'ancien couvent. On y trouve une aire d'accueil, des espaces publics, des maisonnées, des locaux de soutien aux maisonnées (salle avec baignoire à hauteur variable, utilités propres et souillées, buanderie, service alimentaire), les services administratifs et le soutien général.

Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l'environnement de la maison des aînés facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ce milieu, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention du personnel.

Citations :

« Avec le déploiement de la politique d'hébergement et de soins et services de longue durée, nous mettons de l'avant de nouveaux standards de qualité de soins et de services qui amélioreront de manière durable la vie de nos personnes aînées, de même que celle de leur famille ainsi que du personnel. Ce grand projet de conversion de places en maison des aînés témoigne de notre volonté de transformer en profondeur les milieux d'hébergement au Québec, dans le respect du caractère patrimonial des bâtiments d'origine de ce site exceptionnel. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je salue le travail des équipes qui ont rendu possible ce projet porteur pour notre région. Il s'agit d'un projet unique, bien adapté au contexte patrimonial de ce site historique, et tourné vers l'avenir. Nous pouvons être très fiers de favoriser ainsi l'épanouissement des résidents et de leurs proches, en leur donnant accès à des milieux de vie de qualité qui sont non seulement plus conviviaux, mais aussi plus sécuritaires et mieux adaptés aux besoins actuels. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Situé au cœur de la municipalité, le Centre d'hébergement Sainte-Élisabeth était vétuste et présentait plusieurs problèmes d'ordre fonctionnel ainsi que de sécurité incendie. Les derniers résidents ont été transférés le 27 juin 2019 au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Sylvie-Lespérance.



L'ancien couvent des Sœurs de la Providence servira de lieu pour faire l'union entre les quatre maisonnées distribuées sur deux niveaux. L'entrée principale reprendra sa position d'origine et servira de lien avec la communauté de Sainte-Élisabeth.

Ce projet fait partie des 2 500 places en centres d'hébergement et de soins de longue durée qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Les personnes intéressées à se joindre aux équipes de ces milieux de vie, comprenant les maisons des aînés et alternatives, sont invitées à suivre le processus de recrutement déterminé par les établissements régionaux de santé et de services sociaux. Pour obtenir toute l'information, consultez la page suivante : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ressources/maisons-des-aines-et-maisons-alternatives-information-aux-futures-equipes/.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

