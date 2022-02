Reconstruction du Centre d'hébergement Saint-Augustin en maison des aînés

QUÉBEC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le député de Montmorency, Jean-François Simard, annoncent qu'une nouvelle installation de type maison des aînés (MDA) sera construite dans le secteur de Beauport, sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Le projet consiste à construire une nouvelle installation d'une capacité de 216 lits répartis en 18 unités climatisées de 12 chambres, sur le terrain du Centre d'hébergement Saint-Augustin actuel. Il est également prévu que les résidents demeurent dans leur milieu de vie jusqu'à ce que la nouvelle construction soit terminée.

La solution immobilière intègre tous les éléments du programme type des MDA. Ce nouveau modèle d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l'environnement de la maison des aînés facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ce milieu, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention du personnel.

Citations :

« Notre objectif est d'établir de nouveaux standards de qualité de soins et services, qui amélioreront de manière durable la vie de nos aînés, de leurs familles, ainsi que du personnel. Nous sommes conscients que le Centre d'hébergement Saint-Augustin est vétuste et que le manque d'espace est de plus en plus problématique. Notre grand projet de conversion de places en maison des aînés témoigne de la grande volonté de notre gouvernement à transformer en profondeur les milieux d'hébergement au Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ça y est ! C'est enfin parti ! Après 30 ans d'attente, quel bonheur d'annoncer aujourd'hui la reconstruction du Centre d'hébergement Saint-Augustin en maison des aînés. Nos résidents auront accès à un milieu de vie de qualité qui sera non seulement plus convivial, mais aussi plus sécuritaire et mieux adapté aux besoins actuels. »

Jean-François Simard, député de Montmorency

Faits saillants :

Le ministère de la Santé et des Services sociaux avait reçu, en juillet 2019, l'autorisation d'élaborer un dossier d'opportunité visant à déterminer la meilleure solution à long terme pour un projet de 216 lits qui satisfera les besoins d'hébergement et de soins de longue durée de la clientèle du Centre d'hébergement Saint-Augustin . L'option de construction d'une nouvelle installation en se basant sur le concept des maisons des aînés a été retenue. Le dossier d'affaires en préparation permettra en outre de préciser les paramètres de coût et d'échéancier.

. L'option de construction d'une nouvelle installation en se basant sur le concept des maisons des aînés a été retenue. Le dossier d'affaires en préparation permettra en outre de préciser les paramètres de coût et d'échéancier. Ce projet fait partie des 2 500 places en centres d'hébergement et de soins de longue durée qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Cette installation de type maison des aînés s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591