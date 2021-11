Reconstruction du barrage Dasserat complétée

Cette reconstruction est l'achèvement d'un travail initié par le Club nautique Kanasuta il y a plus d'une douzaine d'années avec le concours de la ville de Rouyn-Noranda. Les premières études réalisées sur la sécurité de l'ancien ouvrage et les options pour sa reconstruction remontent à 2010.

En plus de maintenir un niveau d'eau suffisant pour assurer une navigation entre les lacs en été, la reconstruction de l'ouvrage permet de mitiger un risque environnemental lié à la présence d'anciens résidus miniers dans le lac Arnoux. De plus, la régularisation du niveau de l'eau du lac Kanasuta présente un intérêt sur le plan de l'habitat du poisson. Ce dernier aspect a permis d'intégrer en 2015 la construction du nouvel ouvrage dans le plan de compensation pour les pertes d'habitat du poisson du projet minier Dumont, à Launay.

Le chantier de réfection du barrage Dasserat a débuté en 2019 avec la remise en état et l'aménagement des chemins d'accès au site du barrage. Ces travaux ont notamment nécessité la reconstruction d'un pont franchissant la rivière Desserrat, pour lequel le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a accordé un soutien financier au Club nautique Kanasuta, à hauteur de 180 920$, via le programme de Travaux pour la restauration des traverses de cours d'eau. Notons que le Club nautique Kanasuta a aussi bénéficié de l'aide du MNRF en 2008 (aujourd'hui le MFFP) à hauteur d'un montant de 125 800$ pour la réalisation d'études d'ingénierie nécessaires à la construction du nouvel ouvrage.

La participation de Magneto Investments (promoteur actuel du projet Dumont) a permis d'obtenir les différentes autorisations nécessaires à la réalisation des travaux et de prendre en charge les coûts de reconstruction du barrage qui s'établissent à 425 000 $ et les coûts de réfection des chemins d'accès au site s'élevant à près de 450 000$. Dans le cadre du plan de compensation, Magneto Investments a également débuté un suivi des niveaux d'eau du lac qui s'accompagnera d'une validation des gains d'habitat pour les espèces de poissons d'intérêt présentes dans ce vaste plan d'eau.

L'année 2020 a finalement vu la réalisation du nouveau barrage. Les travaux de construction de la nouvelle structure et de démantèlement de l'ancien barrage ont été réalisés par la firme Audet et Knight et se sont échelonnés tout au long du mois d'août 2020 et ont été finalisés avec l'ajustement du seuil du barrage en juin 2021.

La structure du nouveau barrage est constituée de pieux forés dans le roc et de palplanches de métal. Il agit comme un seuil déversant qui permet de maintenir le niveau du lac Kanasuta à une côte minimale de 277,4 m. L'ancien barrage comportait un évacuateur de crue qui nécessitait des interventions du Club nautique à l'automne et au printemps. Le nouvel ouvrage dont le seuil est fixe ne nécessite plus une telle gestion.

« L'achèvement de la reconstruction du barrage Kanasuta à Rouyn-Noranda est pour moi un grand avancement pour la région. C'est grâce à une contribution d'un des fonds régionaux dédiés à la conservation et la mise en valeur des habitats fauniques du MFFP que ce nouvel ouvrage a pu voir le jour. Je suis fier aujourd'hui de souligner les travaux qui ont été accomplis dans la région et qui permettront à tous de jouir des activités nautiques sur le lac Kanasuta ».

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

Avec la reconstruction du barrage Dasserat, la responsabilité de l'ouvrage, qui incombait précédemment au Club nautique Kanasuta, sera maintenant transférée à la ville de Rouyn-Noranda.

« La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une réelle collaboration de l'ensemble des parties impliquées dans le chantier de reconstruction du barrage Dasserat, autant au niveau des principaux ministères impliqués, le MELCC et le MFFP, que la ville de Rouyn-Noranda qui est présente auprès du Club depuis le début du projet de reconstruction et l'équipe du projet Dumont qui a permis de le concrétiser.»

Eric Beaupré, secrétaire du Club nautique Kanasuta.

Les travaux de construction du nouvel ouvrage de retenue ont également été accompagnés du démantèlement de l'ancien barrage et de l'installation de deux stations de mesure du niveau du lac Kanasuta. Une station permanente permet au service de sécurité de la ville de Rouyn-Noranda de suivre en continu l'élévation du plan d'eau. L'ensemble des données qui seront collectées aux deux stations permettront à Magneto Investments de vérifier que les gains attendus au niveau de l'habitat du poisson sont bien atteints.

« Avec cette réalisation nous faisons progresser le projet Dumont encore un pas de plus vers sa concrétisation. Nous sommes convaincus qu'en mettant en œuvre le plan de compensation en phase d'avant-projet, cette approche nous permettra, selon l'entente signée avec Pêches et Océans Canada, de compenser les pertes liées à l'habitat du poisson lors de la réalisation du projet nickélifère Dumont. »

Johnna Muinonen, Présidente, Dumont Nickel.

À propos du projet Dumont :

Le projet Dumont est situé à Launay, 25 km à l'ouest de la ville d'Amos, et est détenu à 100% par Magneto Investments L.P. Il a reçu ses principales autorisations environnementales et est prêt à démarrer. Une fois en exploitation, il ferait partie des plus grandes mines de sulfures de nickel du monde, avec une production annuelle moyenne de 39 000 tonnes de nickel et une durée de vie de plus de 30 ans.

Le nickel est un métal stratégique utilisé principalement dans la fabrication de l'acier inoxydable ainsi que dans les alliages spécialisés pour les turbines éoliennes et hydroélectriques. Il permet également d'augmenter la capacité et le rendement des batteries de type lithium-ion. Le nickel est donc indispensable dans la mise en œuvre de la stratégie de transition énergétique et d'électrification des transports.

Ainsi la réalisation du projet Dumont s'inscrit dans la vision d'une société reposant sur une économie verte et appuyée par le développement de la filière lithium-ion et la mobilité durable.

À propos du Club nautique Kanasuta

Le club nautique Kanasuta est un organisme à but non lucratif fondé en 1950 par des usagers du lac. Les objectifs du Club sont d'améliorer la sécurité pour les plaisanciers du lac par le biais de bouées de signalisation, d'aider toute activité susceptible d'améliorer l'environnement du lac Kanasuta, d'entretenir de saines relations avec les diverses autorités municipales et gouvernementales et représenter ses membres auprès de ces dernières, d'organiser des activités récréatives pour ses membres et de gérer le terrain et la descente de bateaux dont il est le propriétaire.

