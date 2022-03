Reconstruction des ponts d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l'autoroute Henri-IV (73) - Reprise des travaux - Planifier vos déplacements

Débuté en 2021, le projet permettra d'assurer la pérennité des infrastructures pour environ 75 ans. En plus de la reconstruction des ponts d'étagement, les travaux comprennent aussi la reconstruction complète de l'autoroute Henri-IV (73) et la reconfiguration des bretelles du secteur.

Des entraves majeures seront nécessaires à la bonne réalisation de ce projet. Par conséquent, des ralentissements et de la congestion importante sont à prévoir sur le réseau municipal ainsi que sur l'autoroute, principalement aux heures de pointe.

Conscient des impacts qu'occasionneront ces travaux, le Ministère encourage les usagers du secteur à planifier leurs déplacements adéquatement, à favoriser le télétravail et à utiliser le transport collectif et le transport actif, lorsque cela est possible.

Gestion de la circulation - Début avril à novembre 2022

AUTOROUTE HENRI-IV (73), ENTRE LE BOULEVARD HOCHELAGA ET LE CHEMIN SAINTE-FOY

Dans les deux directions, deux voies sur trois seront maintenues, en semaine, le jour et pendant les heures de pointe.

Les voies restantes seront déviées à contresens, une direction à la fois;



Elles seront également rétrécies à 3,5 mètres entre les boulevards du Versant-Nord et Hochelaga.

Dans les deux directions, selon les opérations en vigueur, fermeture complète, de nuit; détour via l'autoroute Duplessis (540).

Lors de la démolition de l'ancienne structure, une fermeture complète est prévue pendant une fin de semaine, soit du vendredi soir au lundi matin.

démolition de l'ancienne structure, une fermeture complète est prévue pendant une fin de semaine, soit du vendredi soir au lundi matin. Dans les deux directions, fermetures temporaires de longue durée des bretelles du chemin des Quatre-Bourgeois, soit :

Les bretelles en provenance de l'autoroute Henri-IV (73) Sud et menant au chemin des Quatre-Bourgeois Ouest et Est; détour via le boulevard Hochelaga.



La bretelle en provenance du chemin des Quatre-Bourgeois Ouest et menant à l'autoroute Henri-IV (73) Sud; détour via la route de l'Église et le boulevard Hochelaga.



La bretelle en provenance du chemin des Quatre-Bourgeois Ouest et menant à l'autoroute Henri-IV (73) Nord; détour via l'autoroute Duplessis (540).



La bretelle en provenance de l'avenue Rochelle et menant à l'autoroute Henri-IV (73) Nord; détour par le boulevard Hochelaga et l'autoroute Duplessis (540).



La bretelle en provenance du boulevard Laurier (route 175) et menant à l'autoroute Henri-IV (73) Nord; détour par l'autoroute Duplessis (540).

(route 175) et menant à l'autoroute Henri-IV (73) Nord; détour par l'autoroute Duplessis (540). La vitesse sera réduite à 70 km/h dans le secteur des travaux.

Une nouvelle géométrie des bretelles du secteur sera en place à la fin des travaux. Il est planifié que les nouvelles bretelles (3) soient ouvertes à la circulation en novembre 2022.

CHEMIN DES QUATRE-BOURGEOIS (RÉSEAU MUNICIPAL), DU DÉBUT AVRIL À OCTOBRE

Circulation à contresens entre la rue de Bar le Duc et l'avenue Roland-Beaudin

Une voie demeurera disponible dans chaque direction.

En direction est, maintien du passage pour les piétons et les cyclistes sur le trottoir.

Accès aux commerces et aux résidences du secteur maintenus.

Les entraves ponctuelles seront annoncées en temps opportun par l'entremise de communiqués ou d'Info Transports.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers et maritimes 2022-2024 de la région de la Capitale-Nationale.

