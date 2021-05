Reconstruction des ponts d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l'autoroute Henri-IV (73) - Prolongation de la fermeture complète de l'autoroute Henri-IV (73) Nord

QUÉBEC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que les travaux intensifs réalisés depuis le 30 avril dernier sur l'autoroute Henri-IV (73) nécessitent la prolongation de la fermeture complète de l'autoroute, en direction nord, pendant la semaine du 10 mai.

Cette prolongation permettra d'éviter des fermetures ultérieures en devançant des opérations de drainage qui étaient initialement prévues en 2022.

Gestion de la circulation

AUTOROUTE HENRI-IV (73)

En direction nord , entre les boulevards Laurier (route 175) et du Versant-Nord, fermeture complète de l'autoroute, jusqu'au vendredi 14 mai à 5 h 30 ; détour via l'autoroute Duplessis (540).

, entre les boulevards (route 175) et du Versant-Nord, fermeture complète de l'autoroute, ; détour via l'autoroute Duplessis (540). En direction nord , à la hauteur de l'avenue du Chanoine-Scott, fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute Henri-IV (73) Nord, du lundi 10 mai jusqu'au jeudi 13 mai (quatre nuits), de 19 h à 5 h 30 ; détour via le boulevard du Versant-Nord.

, à la hauteur de l'avenue du Chanoine-Scott, fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute Henri-IV (73) Nord, ; détour via le boulevard du Versant-Nord. En direction sud , entre l'autoroute Charest ( 440) et le chemin des Quatre-Bourgeois, fermetures complètes de l'autoroute, du lundi 10 mai jusqu'au jeudi 13 mai (quatre nuits), de 20 h à 5 h 30 ; détour via l'autoroute Duplessis (540).

, entre l'autoroute Charest ( le chemin des Quatre-Bourgeois, fermetures complètes de l'autoroute, ; détour via l'autoroute Duplessis (540). Les fermetures des bretelles d'accès de ce secteur débuteront à 19 h.

RÉSEAU MUNICIPAL

Avenue Roland-Beaudin, entre le chemin des Quatre-Bourgeois et l'avenue De Rochebelle

Fermeture complète jusqu'en novembre ; détour via la route de l'Église.

; détour via la route de l'Église. Chemin des Quatre-Bourgeois, entre l'avenue Duchesneau et la route de l'Église

Fermeture complète, le dimanche 9 mai, de 3 h jusqu'à 20 h; détour via l'avenue Duchesneau et la route de l'Église.

Des ralentissements et de la congestion importante sont à prévoir sur les autoroutes

Henri-IV (73), Duplessis (540), Félix-Leclerc (40) et Charest (440) ainsi que sur le réseau municipal, principalement aux heures de pointe.

Pour faciliter la gestion de la circulation, de la surveillance policière sera effectuée, au besoin, sur le boulevard Laurier.

Conscient des impacts qu'occasionneront ces travaux, le Ministère encourage les usagers du secteur à planifier leurs déplacements adéquatement, à favoriser le télétravail et à utiliser le transport collectif et le transport actif, lorsque cela est possible.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de la Capitale-Nationale.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

