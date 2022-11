Reconstruction des ponts d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois à Québec - Les nouvelles bretelles du chemin des Quatre-Bourgeois désormais en service

QUÉBEC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand, soulignent la mise en service du pont d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois. Les anciennes structures ont ainsi fait place à un seul ouvrage, ouvert à la circulation depuis le 4 novembre dernier.

Nouvelle configuration des bretelles du secteur (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable)

Les nouveaux aménagements amélioreront la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation dans ce secteur fortement achalandé. Lancé au printemps 2021, le chantier a permis de reconstruire le pont d'étagement et de reconfigurer les bretelles d'accès, le tout en respectant les délais fixés.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour les usagers de la route. Ces nouvelles bretelles permettront une meilleure fluidité de la circulation au bénéfice des citoyens de Québec et des visiteurs de la région. Ils peuvent désormais profiter de nouvelles infrastructures modernes et sécuritaires qui facilitent notre quotidien. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Quelle belle nouvelle pour les citoyens de la Capitale-Nationale qui trouveront un nouveau secteur, mieux adapté aux besoins et embellissant l'entrée dans notre ville. Un merci tout particulier aux usagers de la route qui ont fait preuve de patience et collaboration. Nous sommes fiers de voir que les travaux permettront l'insertion du tramway de Québec tout en conservant le cachet du secteur. À partir d'aujourd'hui, les citoyens pourront bénéficier d'une meilleure circulation et d'un espace plus sécuritaire pour tous les types de déplacements. »

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec

Faits saillants

Les deux ponts d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois au-dessus de l'autoroute Henri-IV (A-73) ont fait place à une seule structure.

Au cours des prochaines semaines, le Ministère et la Ville de Québec procéderont à l'installation et à l'activation de feux de circulation dans le secteur.

Certaines interventions se poursuivront en 2023 : engazonnement, plantations, asphaltage et marquage sur l'autoroute Henri-IV. Les travaux avec entraves seront réalisés de soir et de nuit.

Le coût du projet, réalisé en partenariat avec la Ville de Québec, est de 84,7 millions de dollars.

Liens connexes

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Pour de l'information supplémentaire, consultez la page Web du projet.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, Tél. : 514 560-0244