Reconstruction des CHSLD vétustes - L'est de Montréal aura deux nouvelles installations selon le modèle de maison des aînés

QUÉBEC, le 15 mars 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, le ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, et l'adjointe gouvernementale pour les dossiers concernant la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, annoncent que deux nouvelles installations d'hébergement de soins de longue durée seront construites, selon le modèle de maison des aînés, sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Une première installation sera construite sur le site de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) et permettra d'accueillir des personnes hébergées au CHSLD Jeanne-Le Ber. Une deuxième installation sera construite en bordure de l'actuel CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot. Elle permettra le déménagement d'autres résidents du CHSLD Jeanne-Le Ber ainsi que d'usagers du CHSLD de Nicolet, jugé vétuste. À la suite du déménagement, le CHSLD Nicolet sera fermé.

Les plans et devis de la nouvelle installation située sur un terrain de l'IUSMM sont en voie d'être terminés. Les travaux s'amorceront au cours des prochaines semaines. Il est à noter qu'un important plan d'aménagement paysager et de verdissement est prévu dans le cadre de ce projet. Il permettra d'intégrer harmonieusement le futur bâtiment et d'ajouter un boisé urbain, dont les résidents du quartier pourront autant profiter que les personnes aînées. Plus précisément, le plan prévoit la transplantation de plus de 20 arbres déjà sur le terrain ainsi que la plantation de près de 300 nouveaux arbres, dont plusieurs seront déjà de grande taille. Ce nouveau boisé urbain sera parfaitement intégré aux jardins communautaires déjà présents sur le site et permettra à la communauté de profiter d'un espace vert de qualité en pleine ville.

Pour ce qui est de l'autre installation, qui sera située en bordure de l'actuel CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot, le projet en est à l'étape de l'élaboration des plans et devis.

Citations :

« Je suis très fière des efforts déployés par toutes les équipes sur le terrain pour concrétiser la construction de ces deux nouvelles installations. Le déménagement des résidents des deux CHSLD actuels leur permettra de vivre dans de nouveaux milieux de vie qui correspondent à nos nouveaux standards du modèle des maisons des aînés. Notre vision de l'hébergement des aînés au Québec vise à changer la façon dont on donne les soins, dans un milieu davantage à échelle humaine. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« Ces nouvelles installations selon le modèle de maison des aînés changeront le visage de l'hébergement de nos personnes aînées dans l'est de Montréal. Elles favoriseront l'épanouissement des résidents et leur permettront de vivre dans des milieux de vie qui correspondent à leurs besoins. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est une excellente nouvelle pour toutes les personnes aînées de la métropole ainsi que leurs proches. Cette étape supplémentaire démontre l'engagement de notre gouvernement à transformer progressivement et positivement les milieux de vie des personnes aînées. Je suivrai avec attention les autres étapes de ces projets de reconstruction. Merci à toutes les équipes qui travaillent fort sur ces projets visant à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale pour les dossiers concernant la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel

Faits saillants :

Rappelons que le modèle des maisons des aînés (MDA) est centré sur la qualité de vie et le bien-être des personnes hébergées. Ce milieu de vie permet des soins et services axés sur la personne et adaptés aux réalités de chaque résident.





Le projet de transformation des CHSLD selon le modèle MDA vise à offrir une nouvelle approche plus humaine. Cela permettra également d'offrir aux résidents actuels et futurs des milieux de vie plus adaptés à leurs besoins, se rapprochant le plus possible de la vie résidentielle.





La nouvelle installation, qui sera située sur un terrain de l'IUSMM, comptera 288 lits en hébergement de soins de longue durée. L'appel d'offres sera lancé dans les prochaines semaines et les travaux du chantier principal débuteront en juin 2023.





La nouvelle installation qui sera construite en bordure de l'actuel CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot comptera 240 lits en hébergement de soins de longue durée. Les plans et devis définitifs sont en voie d'être finalisés. L'amorce des travaux de construction est planifiée pour cet automne.





La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire de projet.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, 418 446-5911