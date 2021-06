Reconstruction de la chaussée en béton de l'A-40 EST à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Baie-D'Urfé - Mise en place de la circulation à contresens

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que dans le cadre du chantier de reconstruction de la chaussée en béton de l'autoroute 40 en direction est à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Baie-D'Urfé, la fermeture complète de la chaussée en direction est sera en vigueur à compter du 20 juin, à 5 h. La circulation sera déviée dans la direction opposée, entre le boulevard des Anciens-Combattants et le secteur de l'avenue Lee, où elle s'effectuera à contresens. Ce scénario sera en place jusqu'au mois de décembre, et il reprendra l'an prochain, après une pause hivernale.