Reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, Cégep virtuel poursuit sa croissance

LA POCATIÈRE, QC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, madame Danielle McCann, était de passage au Cégep de La Pocatière afin d'annoncer l'octroi d'un financement récurrent de 325 000$ pour Cégep virtuel afin de soutenir ses opérations. Cet appui du ministère de l'Enseignement supérieur confirme le rôle important que joue Cégep virtuel dans le milieu collégial, mais aussi comme acteur clé en persévérance et réussite scolaire.

Le financement accordé par le ministère de l'Enseignement supérieur arrive à une période charnière pour Cégep Virtuel, qui poursuit sa croissance face à une demande grandissante.

« Le soutien financier offert permettra de modifier notre modèle de gouvernance afin de recruter de nouveaux partenaires, d'augmenter la capacité d'offre de cours afin de répondre aux demandes croissantes des étudiants, de centraliser certaines opérations pour uniformiser les processus et de mettre en place une équipe dédiée », souligne Josée Leblanc, directrice du Cégep virtuel.

Taux de réussite

Le modèle de Cégep Virtuel, qui repose sur des cours en virtuel qui s'intègrent aux horaires des étudiants et leur permet de recevoir une formation avec un enseignant, comme s'ils étaient en classe, est très prisé. Les étudiants du réseau collégial qui ont besoin d'alternatives pour suivre certains cours et compléter leur cheminement collégial apprécient notamment cette formule d'enseignement. Depuis 2016, Cégep virtuel a permis à plus de 7400 étudiants de poursuivre leurs études au collégial et de favoriser l'accessibilité à tous.

Que ce soit pour suivre le cours manquant pour décrocher son diplôme, rattraper un retard de formation alors que les cours recherchés ne sont pas offerts à la session désirée, ou encore régler un conflit d'horaire en lien avec le travail ou les entrainements sportifs, Cégep virtuel permet de palier à plusieurs situations qui peuvent représenter un risque pour la persévérance et la réussite scolaire.

Les taux de réussite qui atteignent les 86 % confirment la pertinence de ce modèle.

« Cégep virtuel regroupe dix cégeps de régions qui se sont dotés d'une offre de cours alternative à distance, commune afin de répondre à leur engagement envers la réussite et la diplomation des étudiants. Nous offrons aux étudiants sur tout le territoire québécois, un modèle unique qui a fait ses preuves, soit de la formation offerte en ligne et dispensée par un enseignant du collégial présent en temps réel (mode synchrone) », affirme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière et porte-parole de Cégep virtuel.

À propos de Cégep virtuel

Ce regroupement unique de dix (10) Cégeps soutient la persévérance et la diplomation des étudiants par une offre de cours alternative à distance en classe virtuelle synchrone. Si la priorité est accordée aux cégeps partenaires, aux étudiants-athlètes membres de l'Alliance Sport-Études et aux étudiants de la LHJMQ, les étudiants de tous les cégeps du Québec sont admissibles. L'inscription se fait à travers une demande de commandite au cégep d'accueil. C'est l'aide pédagogique individuelle (API) de l'étudiant qui procède à la demande de commandite.

