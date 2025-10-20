L'ACRC reconnaît six chefs de file du milieu canadien de la recherche sur le cancer, dont deux lauréates des tout premiers prix autochtones lors de la Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer de 2025.

TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer (ACRC) a annoncé les lauréates de ses prix biennaux, reconnaissant leurs contributions importantes à la recherche sur le cancer au Canada. Les lauréates seront récompensées lors de la Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer (CCRC), qui se tiendra à Calgary du 2 au 4 novembre.

Partenariat Canadien contre le cancer (Groupe CNW/Canadian Cancer Research Alliance)

Lancés en 2011, les prix de l'ACRC soulignent les contributions des personnes qui ont exercé une influence remarquable sur la recherche sur le cancer et la communauté de recherche en cancérologie, ainsi que celles des personnes qui ont fait preuve d'un leadership exceptionnel en matière de participation des patientes et patients à la recherche sur le cancer.

« Ces prix sont l'occasion de rendre hommage aux figures marquantes du milieu canadien de la recherche sur le cancer, celles qui font progresser les grandes orientations de la recherche et ouvrent la voie à d'autres », a déclaré Dajan O'Donnell, Ph. D., président du conseil consultatif de l'ACRC. « Chacune de nos lauréates a été désignée par ses pairs, en reconnaissance de son leadership global et de son engagement en faveur de l'excellence dans la recherche sur le cancer et de la mobilisation des patientes et patients. »

En collaboration avec le groupe de travail des Premières Nations, des Inuits et des Métis de la CCRC et le Partenariat canadien contre le cancer (Le Partenariat), deux nouveaux prix sont lancés en 2025 pour récompenser les contributions exceptionnelles à la recherche sur le cancer chez les Autochtones. Le prix Excellence dans le cadre d'un projet mené par une communauté des Premières Nations, inuite ou métisse récompense une initiative communautaire, tandis que le prix Excellence en matière de recherche sur le cancer chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis rend hommage au leadership d'une personne. Ces deux prix soulignent les retombées de travaux ancrés dans la culture autochtone qui favorisent l'inclusion, l'équité et le bien-être dans l'ensemble du continuum de la recherche sur le cancer.

« C'est un honneur de rendre hommage aux deux premières lauréates des prix autochtones de l'ACRC », a déclaré Talia Pfefferle, directrice de la stratégie de lutte contre le cancer chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis. « Ces prix sont le résultat du remarquable travail du groupe de travail des Premières Nations, des Inuits et des Métis de la CCRC. Grâce à leur leadership, le programme de la conférence s'est enrichi de perspectives éclairantes et d'une compréhension approfondie de la recherche sur le cancer au sein des communautés des Premières Nations, inuites et métisses du pays. »

Les lauréates des prix de 2025 de l'ACRC sont :

La communauté des Sitansisk Wolastoqey (Première Nation de St. Mary's) est la toute première lauréate du prix Excellence dans le cadre d'un projet mené par une communauté des Premières Nations, inuite ou métisse , qu'elle reçoit pour l'initiative Radiant Spirits : Indigenous Mammogram and Breast Health Initiative (esprits rayonnants : initiative de mammographie et de santé des seins chez les Autochtones [traduction libre]), lancée en octobre 2024, qui améliore l'accès au dépistage du cancer du sein pour les femmes autochtones de la communauté des Sitansisk Wolastoqey. Ancrée dans le leadership autochtone et la mobilisation communautaire, cette initiative jette les bases d'une programmation future et durable axée sur l'équité et la sécurisation culturelle dans les soins contre le cancer.

(Première Nation de St. Mary's) est la toute première lauréate du prix , qu'elle reçoit pour l'initiative (esprits rayonnants : initiative de mammographie et de santé des seins chez les Autochtones [traduction libre]), lancée en octobre 2024, qui améliore l'accès au dépistage du cancer du sein pour les femmes autochtones de la communauté des Sitansisk Wolastoqey. Ancrée dans le leadership autochtone et la mobilisation communautaire, cette initiative jette les bases d'une programmation future et durable axée sur l'équité et la sécurisation culturelle dans les soins contre le cancer. Christine M. Friedenreich, Ph. D., MACSS, MSRC, professeure associée et responsable de la recherche et de la formation universitaire en oncologie préventive aux départements d'oncologie et des sciences de la santé communautaire de la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary, est la lauréate du prix Philip E. Branton pour un leadership exceptionnel en matière de recherche sur le cancer . Cette récompense lui est décernée pour les retombées transformatrices et internationales de ses travaux de recherche sur le rôle de l'activité physique dans les domaines de la prévention du cancer et de la survie à cette maladie, qui ont éclairé des lignes directrices, politiques et initiatives canadiennes et mondiales en matière de santé publique, et pour son rôle déterminant dans la promotion de l'équité et de la diversité au sein du personnel de recherche sur le cancer.

Ph. D., MACSS, MSRC, professeure associée et responsable de la recherche et de la formation universitaire en oncologie préventive aux départements d'oncologie et des sciences de la santé communautaire de la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary, est la lauréate du prix . Cette récompense lui est décernée pour les retombées transformatrices et internationales de ses travaux de recherche sur le rôle de l'activité physique dans les domaines de la prévention du cancer et de la survie à cette maladie, qui ont éclairé des lignes directrices, politiques et initiatives canadiennes et mondiales en matière de santé publique, et pour son rôle déterminant dans la promotion de l'équité et de la diversité au sein du personnel de recherche sur le cancer. La D re Nada Jabado , O.C., M.D., Ph. D, scientifique chevronnée du Programme en santé de l'enfant et en développement humain du Centre de biologie translationnelle de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, et professeure au Département de pédiatrie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, reçoit le prix Réalisations exceptionnelles en matière de recherche sur le cancer . Elle s'est distinguée par une découverte majeure, à savoir que les mutations des histones régulatrices sont un marqueur distinctif du cancer, ainsi que par ses recherches révolutionnaires qui ont démontré que certaines tumeurs cérébrales se forment lorsque le développement des hiérarchies neurales embryonnaires est interrompu. Ses travaux ont profondément transformé la compréhension des tumeurs cérébrales chez les enfants et les jeunes adultes, et ouvert de nouvelles voies pour leur diagnostic et leur traitement.

, O.C., M.D., Ph. D, scientifique chevronnée du Programme en santé de l'enfant et en développement humain du Centre de biologie translationnelle de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, et professeure au Département de pédiatrie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, reçoit le prix . Elle s'est distinguée par une découverte majeure, à savoir que les mutations des histones régulatrices sont un marqueur distinctif du cancer, ainsi que par ses recherches révolutionnaires qui ont démontré que certaines tumeurs cérébrales se forment lorsque le développement des hiérarchies neurales embryonnaires est interrompu. Ses travaux ont profondément transformé la compréhension des tumeurs cérébrales chez les enfants et les jeunes adultes, et ouvert de nouvelles voies pour leur diagnostic et leur traitement. Lana Ray , Ph. D., professeure agrégée et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les méthodologies résurgentes pour la santé autochtone à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Athabasca, codirectrice de l'Anishinaabe Kendaasiwin Institute (AKI), membre associée du corps professoral de l'Université Lakehead, et chercheuse anichinabée de la Première Nation d'Opwaaganasiniing (Red Rock), est la toute première lauréate du prix Excellence en matière de recherche sur le cancer chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis , qu'elle reçoit pour ses travaux qui portent sur d'importantes lacunes dans la recherche en santé autochtone, notamment sur la mise en œuvre de la guérison traditionnelle pour la prévention et le traitement des maladies non transmissibles, l'insuffisante prise en compte, dans la recherche en santé, du rôle de la terre et du colonialisme de peuplement, ainsi que le besoin urgent de mettre en place des mécanismes de gouvernance et de gestion des données dirigés par les Autochtones.

, Ph. D., professeure agrégée et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les méthodologies résurgentes pour la santé autochtone à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Athabasca, codirectrice de l'Anishinaabe Kendaasiwin Institute (AKI), membre associée du corps professoral de l'Université Lakehead, et chercheuse anichinabée de la Première Nation d'Opwaaganasiniing (Red Rock), est la toute première lauréate du prix , qu'elle reçoit pour ses travaux qui portent sur d'importantes lacunes dans la recherche en santé autochtone, notamment sur la mise en œuvre de la guérison traditionnelle pour la prévention et le traitement des maladies non transmissibles, l'insuffisante prise en compte, dans la recherche en santé, du rôle de la terre et du colonialisme de peuplement, ainsi que le besoin urgent de mettre en place des mécanismes de gouvernance et de gestion des données dirigés par les Autochtones. Sevtap Savas , Ph. D., professeure de génétique humaine et d'oncologie à la Division des sciences biomédicales de la Faculté de médecine de l'Université Memorial, est la lauréate du prix Leadership exceptionnel dans la participation des patients à la recherche sur le cancer pour son rôle essentiel dans la formation et le développement du Public Interest Group on Cancer Research (groupe de défense de l'intérêt public en recherche sur le cancer) de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Atlantic Cancer Consortium Patient Advisory Committee (comité consultatif des patientes et patients du Consortium contre le cancer de l'Atlantique), et sa volonté d'intégrer et de renforcer la participation de personnes provenant de communautés privées d'équité et ayant une expérience présente ou passée du cancer, en tant que patientes et patients partenaires de la mobilisation du public et de la recherche sur le cancer.

, Ph. D., professeure de génétique humaine et d'oncologie à la Division des sciences biomédicales de la Faculté de médecine de l'Université Memorial, est la lauréate du prix pour son rôle essentiel dans la formation et le développement du Public Interest Group on Cancer Research (groupe de défense de l'intérêt public en recherche sur le cancer) de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Atlantic Cancer Consortium Patient Advisory Committee (comité consultatif des patientes et patients du Consortium contre le cancer de l'Atlantique), et sa volonté d'intégrer et de renforcer la participation de personnes provenant de communautés privées d'équité et ayant une expérience présente ou passée du cancer, en tant que patientes et patients partenaires de la mobilisation du public et de la recherche sur le cancer. Barbara C. Vanderhyden, Ph. D., scientifique chevronnée en recherche sur le cancer à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, titulaire de la Chaire Corinne-Boyer de recherche sur le cancer de l'ovaire de l'Université d'Ottawa, et professeure distinguée en médecine cellulaire et moléculaire à l'Université d'Ottawa, reçoit le prix Services exceptionnels en matière de recherche sur le cancer pour ses décennies de dévouement à l'égard de la mobilisation du public, visant à garantir que les découvertes scientifiques profitent aux patientes et patients, aux familles et aux communautés, et pour son rôle de pionnière dans le développement et la promotion de programmes inclusifs de vulgarisation et d'éducation scientifiques, de l'école primaire à l'université, contribuant à la culture scientifique et à l'inspiration de la relève scientifique au Canada.

Des entrevues ont été menées avec tous les lauréats et celles-ci ainsi que de brèves vidéos sont disponibles sur le site https://www.ccra-acrc.ca/fr/ccra-awards/.

