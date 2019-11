Reconnaissance du leadership écologique dans le transport ferroviaire au Canada

OTTAWA, le 18 nov. 2019 /CNW/ - Deux des plus importantes sociétés ferroviaires au Canada sont récompensées pour avoir montré l'exemple en matière de durabilité et d'écoresponsabilité.

L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses Prix de l'excellence en environnement 2019 :

Le CN a gagné le prix dans la catégorie Classe 1 - Transport de marchandises pour son projet-pilote novateur et avant-gardiste ayant permis de réutiliser d'anciennes traverses de béton pour créer des récifs dans son lot d'eau à Prince Rupert . Le CN a transformé des traverses de béton qui avaient été retirées en 20 récifs conçus pour nourrir et abriter des espèces marines. Non seulement le CN a-t-il ainsi augmenté la productivité des poissons et la biodiversité dans un port industriel, mais se faisant il a aussi détourné de vieilles traverses de béton d'un site d'enfouissement.



« Ce projet-pilote était une initiative locale menée par des employés, et nous sommes extrêmement fiers qu'après quelques mois seulement, les récifs soient déjà colonisés par le bar rayé, les crabes et d'autres espèces marines. Nous espérons répéter le projet et en faire bénéficier le reste de notre réseau afin d'améliorer et de préserver les écosystèmes aquatiques », affirme Mitch Beekman , vice-président, Sécurité et environnement.

Metrolinx a remporté le prix dans la catégorie Voyageurs - Transport intervilles, touristique et de banlieue pour le programme de commande du manipulateur de GO Transit. Metrolinx s'est servie de données sur la consommation de carburant pour optimiser ses opérations et trouver des occasions d'améliorer l'efficacité qui n'auraient pu être décelées sans ces données. Ces efforts ont eu pour effets directs de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.



« Jusqu'à maintenant, nous estimons avoir fait des économies de carburant de l'ordre de 19 %. En combinant cela à une initiative contre le fonctionnement au ralenti, Metrolinx s'attend à économiser au moins deux millions de dollars par année grâce à ce programme, estime Greg Percy , chef de l'exploitation de Metrolinx. Nous cherchons constamment des moyens d'accroître notre efficacité et de réduire nos dépenses d'exploitation tout en améliorant la façon de transporter nos clients, qui comptent sur nous au quotidien. »

« Le train est l'un des modes de transport les plus verts au Canada, et ce depuis longtemps. Et les membres de l'ACFC ont fait de grands changements dans les dernières années pour réduire encore plus leur empreinte écologique, fait remarquer Marc Brazeau, président-directeur général de l'ACFC. Vu la diversité des projets, nous avions l'embarras du choix cette année; ces deux lauréats se sont simplement démarqués dans leur catégorie respective. »

« Comme on a pu le voir durant la récente campagne électorale fédérale, l'environnement et les changements climatiques sont l'une des principales préoccupations politiques de la population canadienne. Les chemins de fer du Canada se préoccupent aussi de la question et veulent prendre des mesures concrètes pour la planète. Les membres de l'ACFC témoignent de cet engagement dans leurs activités quotidiennes », ajoute-t-il.

L'ACFC remet les Prix de l'excellence en environnement tous les deux ans à des membres ayant soumis leur candidature.

À propos de l'Association des chemins de fer du Canada

L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente plus de 60 chemins de fer marchandises et voyageurs, qui transportent plus de 84 millions de voyageurs et plus de 310 milliards de dollars en marchandises chaque année au Canada. L'ACFC fait valoir les intérêts de ses membres et membres associés afin que le secteur ferroviaire demeure concurrentiel au palier mondial, durable et, surtout, sûr. Apprenez-en plus au www.railcan.ca/fr.

