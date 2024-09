Reconnaissance de GreenShield comme entreprise sans but lucratif

« Nous sommes très honorés d'être inscrits sur la liste Change the World de Fortune », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « Cette reconnaissance témoigne de notre détermination à améliorer les résultats en santé, de contribuer au changement systémique et de favoriser une société en meilleure santé et plus équitable. Entreprise sans but lucratif, notre mission sociale constitue notre raison d'être depuis près de 70 ans, et cette reconnaissance vient valider nos efforts. »

GreenShield doit sa réussite à son approche novatrice et durable dans le domaine de l'impact social. Elle a adopté un modèle unique de création de valeur partagée qui intègre harmonieusement ses initiatives d'impact social et de croissance des affaires. Grâce à ce modèle, elle peut aborder certains défis sociaux tout en générant des résultats d'affaires; il se crée ainsi une symbiose lui permettant d'injecter des fonds dans des initiatives qui ont des retombées positives sur un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes.

Incluse dans la liste Change the World de Fortune, GreenShield s'est démarquée dans trois principaux volets, décrits ci-dessous.

Impact social mesurable - Portée, nature et durabilité de l'impact de GreenShield sur les enjeux sociaux - GreenShield est en bonne voie d'investir 75 millions de dollars afin d'exercer une incidence positive sur au moins un million de Canadiens et de Canadiennes d'ici la fin de 2025, particulièrement d'apporter un changement important en santé mentale, en santé bucco-dentaire, en médicaments essentiels et en prise en charge des maladies chroniques.



Résultats d'affaires - Consolidation de la mission sociale de GreenShield qui passe par la réussite de l'entreprise - Grâce à son modèle de création de valeur partagée et à sa nouvelle offre de services comme fournisseur-payeur, GreenShield connaît un taux de croissance parmi les plus élevés du domaine. Sa capacité financière ainsi accrue lui a permis d'élaborer des produits mieux adaptés à la culture et d'accroître ses efforts en matière d'impact social.



Innovation - Créativité dans le dépassement des limites pour créer un monde meilleur - Le modèle unique de création de valeur partagée de GreenShield et GreenShield+, son écosystème novateur qui intègre assurance et soins de santé, établissent une nouvelle norme dans le secteur en réponse aux défis qui se font jour en matière de santé et incitent les autres à lui emboîter le pas.

« Notre modèle unique de création de valeur partagée conjugue détermination, passion et savoir-faire pour permettre à GreenShield de favoriser le bien pour tous », souligne Mandy Mail, première vice-présidente, GreenShield Communautaire. « On ne parle pas d'objectif de responsabilité sociale, de philanthropie ou même de durabilité de l'entreprise type, mais plutôt d'une nouvelle façon durable d'aller de l'avant. »

GreenShield a pour mission d'améliorer les résultats en santé, de contribuer au changement systémique et de favoriser une société en meilleure santé et plus équitable. Sans but lucratif, l'entreprise n'est pas guidée par les intérêts d'actionnaires, mais bien par ceux des gens, qui sont au centre de toutes ses activités. Elle est fière de réinvestir dans la communauté et de redéployer ses services pour appuyer les collectivités mal desservies.

Reconnaissance de GreenShield pour son impact social et son innovation

GreenShield a aussi reçu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada , octroyée aux organisations qui redonnent au moins 1 % de leurs bénéfices à la collectivité. GreenShield dépasse considérablement cet objectif et redonne 12 fois plus que le critère de base.

De plus, GreenShield a reçu les honneurs suivants cette année, qui soulignent son engagement à l'égard d'une société en meilleure santé et plus équitable :

les prix de Wealth & Finance International : entreprise d'innovation financière et sociale de l'année, meilleure organisation à impact social en assurance et soins de santé;

: le prix CWE Gala pour la santé et le bien-être des femmes en milieu communautaire;

pour la santé et le bien-être des femmes en milieu communautaire; Buy Social Canada : inscription au guide sur l'approvisionnement social 2024.

Pour en savoir plus sur les objectifs ambitieux de GreenShield, qui vise à bâtir un avenir où tous les Canadiens et les Canadiennes peuvent s'épanouir, consulter son rapport d'impact social : https://grnshld.com/SI2024

*Le lien fourni est protégé par verrou d'accès payant.

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes en quête d'équité par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'entreprise pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale, en soins bucco-dentaires et en médicaments essentiels.

En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

‍GreenShield est composée de trois entités sans but lucratif : Green Shield Canada (GSC), l'Association GreenShield (GSA) et la Fondation du Bouclier Vert du Canada et les filiales en propriété exclusive de GSA, y compris Green Shield Santé inc. et Green Shield Administration inc.

SOURCE GreenShield Canada

Source : Madeline Salerno, Communications d'entreprise, [email protected], 416 523-5474