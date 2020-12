Reconfinement : L'industrie des soins personnels doit rester ouverte

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Alors que de nouveaux confinements et de nouvelles restrictions sanitaires se préparent dans la plupart des provinces canadiennes, le plus important regroupement de l'industrie des soins personnels du pays plaide pour que ses 35 000 établissements au Canada, dont environ 8 700 au Québec, restent ouverts.

L'industrie des soins personnels, qui inclut les salons de coiffure, de barbiers, de soins esthétiques et de massothérapie, a su dès le début de la pandémie mettre en place des mesures d'hygiène et de distanciation pour protéger adéquatement ses clients et ses professionnels. Le port du masque, des lunettes protectrices et de la blouse ainsi que la désinfection de tous les instruments et de tous les équipements offrent un environnement qui minimise les risques de propagation.

D'ailleurs, la Dre Bonnie Henry, directrice de la Santé publique de la Colombie-Britannique, a relevé et applaudi l'excellente performance sanitaire des salons de coiffure dans sa province, et leur a permis de rester ouverts pendant la deuxième vague de COVID-19.

« L'industrie des soins professionnels au Québec a appris à évoluer et à travailler en redoublant d'efforts pour protéger sa clientèle ces derniers mois. Aucun cas notable de propagation dans les salons de coiffure n'a été répertorié. Outre les 200 000 professionnels qui travaillent quotidiennement dans ce vaste réseau, il est important de comprendre que les salons contribuent également à la santé mentale des clients », a affirmé Katherine Haine, porte-parole officielle pour l'Allied Beauty Association.

Malgré l'absence de regroupements familiaux, les fêtes représentent un moment important pour la population. Elles lui permettent de prendre soin d'elle-même. Ainsi, fréquenter un salon de coiffure ou un spa, notamment, lui procure un bien-être qui l'aidera à surmonter cette période particulière.

