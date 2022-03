Récompensée 5 fois aux Craft Spirits Berlin Awards 2022 - DISTILLERIE UBALD RÉCOMPENSÉE À L'INTERNATIONAL

RÉCOMPENSÉE 5 FOIS ! Pas moins de cinq récompenses ont été adressées à la Distillerie Ubald lors de cette remise de prix qui a eu lieu le 4 mars dernier à Berlin. D'abord, la grande gagnante, la Vodka Route 363 à la patate , a mérité la médaille d'or dans sa catégorie, en plus du prestigieux prix Best in Class , remis au meilleur produit à l'intérieur d'une même catégorie de spiritueux. L'inusitée vodka fine à la patate est le produit signature de la Distillerie Ubald , le tubercule étant au cœur du processus de création de cette vodka ronde et soyeuse aux arômes souples et doux laissant deviner un soupçon de vanille. Pas étonnant que ce produit raffiné et tout en subtilité ait séduit le jury !

Les Gins Vallée Herbacé et Zesté se sont quant à eux classés en seconde position dans leurs catégories respectives et la Vodka Route 363 au seigle a obtenu la médaille d'argent.

Évidemment, les maîtres distillateurs, artistes, entrepreneurs et fondateurs de la Distillerie Ubald regorgent de fierté, avec raison ! « Notre objectif est clair depuis le début : distiller la meilleure vodka au monde à partir des cultures de notre propre domaine, par souci d'économie circulaire. Ces honneurs nous propulsent en avant et nous motivent à poursuivre notre quête de la perfection », précise Pascale Vaillancourt, maître distillatrice.

L'ENGAGEMENT UBALD

Ubald promet rien de moins que le meilleur, à chaque gorgée. Pour chacun de ses spiritueux, Ubald s'engage à offrir la pureté, la constance et la mise en valeur du caractère unique de la matière première cultivée et récoltée. Véritables passionnés des spiritueux et amoureux de la terre, les membres de l'équipe Ubald souhaitent faire savourer ce que leurs champs ont de plus beau à offrir, dans une optique locale et durable.

Maîtres distillateurs mais également artistes et créateurs, les quatre fondateurs d'Ubald se sentent constamment inspirés et mus par un désir de pousser plus loin leur savoir-faire. Leurs spiritueux, particulièrement leur vodka, sont un gage d'excellence, notamment par la valeur de leurs intrants, leur méthode de fabrication, par les attributs des équipements utilisés et par le contrôle serré de la qualité.

LE DOMAINE UBALD OU L'IMPORTANCE DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La Distillerie Ubald, c'est implicitement le domaine Ubald. Tout y est créé, du début à la fin. Plus qu'un lieu de production, il est un terroir qui produit des ingrédients qui font honneur à cette terre riche. Ubald a les deux pieds ancrés dans la terre, la vraie. C'est d'ailleurs par souci d'économie circulaire que les fondateurs, à la fois des agriculteurs chevronnés et des mordus de spiritueux, ont fait ce choix d'utiliser les produits locaux tels que la patate, légume polyvalent qui pousse au domaine Ubald en quantité, au beau milieu de la route 363 à Saint-Ubalde!

