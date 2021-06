Recommandations de la VG pour la RBQ : l'ACQ croit que la formation continue améliorera grandement la qualité de la construction au Québec

MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au lendemain de la publication du rapport de la vérificatrice générale du Québec concernant la gestion de la Régie du bâtiment du Québec, l'ACQ prend acte des recommandations et souhaite participer à l'amélioration de la qualité de la construction au Québec, notamment par la formation continue.

Le rapport met en lumière plusieurs lacunes relatives à la gestion des licences d'entrepreneurs en construction et la tarification des services par la RBQ, d'où l'importance pour cette dernière de maintenir les efforts qui sont actuellement déployés par celle-ci pour améliorer ses pratiques.

L'amélioration de la qualité de la construction au Québec passe par la formation continue obligatoire des entrepreneurs

L'ACQ croit, pour sa part, que l'obligation de formation continue qui verra le jour en avril 2022 constitue un élément charnière pour le développement des entreprises de construction et l'amélioration de la qualité des travaux.

« La RBQ doit s'assurer de la compétence des entrepreneurs et il incombe également à ces derniers de s'assurer d'être à jour et d'utiliser les meilleures façons de faire dans l'industrie. Les entreprises les plus performantes de notre industrie ont depuis longtemps compris l'importance de la formation et n'hésitent pas à maintenir à jour les connaissances de leur personnel administratif et de chantier », souligne Jean-François Arbour, ing., président de l'ACQ.

Il poursuit : « La RBQ doit effectuer plus d'inspections, sur plus de chantiers, aucun doute dans notre esprit. Toutefois, la multiplication des instances de surveillance n'est pas une solution viable pour notre industrie déjà très réglementée. Des inspections plus fréquentes de la RBQ, combinées à une formation continue axée sur les problèmes les plus récurrents rencontrés en inspection nous apparaît beaucoup plus prometteur pour mettre à jour les entreprises sur les meilleures pratiques et partant, éviter des erreurs en chantier ».

« Cela étant dit, notre industrie a beaucoup évolué au cours des dernières années et elle doit poursuivre son processus d'amélioration continue. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous tendons la main à la RBQ, ainsi qu'à toute l'industrie de la construction, afin de concilier nos expertises pour aider à améliorer la qualité de la construction au Québec », conclut le président de l'ACQ.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

Twitter : @ACQprovinciale

SOURCE Association de la construction du Québec

Renseignements: Guillaume Houle | Relations médias, Téléphone : 514 354-8249, poste 2173, Cellulaire : 514 607-7210, [email protected]

Liens connexes

http://www.acq.org