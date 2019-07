Recommandation du directeur général des élections concernant la date de l'élection générale de 2019

GATINEAU, QC, le 29 juill. 2019 /CNW/ - Le 29 juillet, le directeur général des élections a annoncé sa décision de ne pas recommander au gouverneur en conseil de changer la date de la prochaine élection générale, qui est actuellement prévue le 21 octobre 2019.

Des membres de la communauté juive pratiquante avaient demandé au directeur général des élections de recommander le report de la date au 28 octobre en raison de conflits avec des fêtes religieuses juives. Conformément à la décision que la Cour fédérale du Canada a rendue dans l'affaire Chani Aryeh‑Bain et al. c. le directeur général des élections du Canada, le directeur général des élections a soigneusement étudié la question et exposé en détail les motifs de sa décision.

Le texte intégral de la décision est accessible sur le site d'Élections Canada.

Citations de la décision du directeur général des élections :

« Après avoir examiné attentivement les répercussions de la tenue de l'élection le 21 octobre sur la capacité des juifs pratiquants à participer au processus électoral, et compte tenu de ma responsabilité d'assurer un vote accessible à tous les Canadiens, j'en conclus qu'il n'est pas souhaitable de changer la date de l'élection générale à un stade aussi avancé. […]

« Je ne prends pas cette décision à la légère, mais dans le but d'offrir la plus vaste gamme possible de services de vote accessibles à l'ensemble de la population. […]

« Je m'engage à continuer de collaborer avec les membres de la communauté juive pour leur offrir, dans le calendrier électoral actuel, des façons de voter optimales et pratiques qui respectent leurs croyances religieuses. »

- Stéphane Perrault, directeur général des élections du Canada

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

