Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques

CAPLAN, QC, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques.

Ce permis permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un maximum de 22,5 m³ apparents (18 cordes de 16 pouces de longueur) à 1,50 $ plus taxes le mètre cube apparent pour toutes les essences (ce taux peut être mis à jour en tout temps).

La période de récolte de bois de chauffage est du 22 août au 3 novembre 2019.

Les personnes qui souhaitent obtenir ce permis pourront en faire la demande en se présentant à l'un des bureaux suivants, du lundi au vendredi, et ce, dès le 22 août 2019, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, jusqu'au 18 octobre 2019 :

Caplan : Unité de gestion de la Baie-des-ChaleursÀ

195, boulevard Perron Est, G0C 1H0

Tél. : 418 388-2125, poste 221



Gaspé : Unité de gestion de la Gaspésie

21, rue des Lilas, local 1.10, G4X 2L9

Tél. : 418 360-8371, poste 221



Sainte-Anne-des-Monts : Unité de gestion de la Gaspésie

124, 1re Avenue Ouest, G4V 1C5

Tél. : 418 763-5581, poste 221

Des employés du Ministère seront également dans la municipalité suivante le 22 août 2019, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h :

Nouvelle : Caserne de pompiers

466, rue Francoeur, G0C 2E0

Prenez note que les paiements peuvent s'effectuer soit par chèque, soit en argent comptant seulement.

De plus, les personnes qui s'étaient procuré un permis à l'Unité de gestion de la Gaspésie (Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts) l'année dernière recevront les renseignements nécessaires par la poste.

Le Ministère rappelle que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites dans les secteurs désignés sur les documents liés au permis. Comme toutes les autres interventions forestières, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d'assurer la protection des autres ressources du milieu forestier.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux

Source :

Catherine Geoffrion

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune

et des Parcs

Tél. : 418 727-3710, poste 303

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs