Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques

SAGUENAY, QC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques.

Ce permis permet aux utilisateurs de bois de chauffage de récolter un maximum variant entre 12 et 22,5 m3 apparents selon les secteurs (soit entre 10 et 18 cordes de 16 po) à 1,50 $ plus taxes le mètre cube apparent (peut être mis à jour en tout temps). Le permis sera valide du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020. Aucune récolte de bois de chauffage n'est autorisée en dehors de cette période.

Les personnes qui souhaitent obtenir ce permis pourront en faire la demande en se présentant les jeudis et vendredis, à partir du 29 août 2019 jusqu'au 27 mars 2020, entre 8 h 30 et 12 h ou entre 13 h et 16 h 30, à l'accueil des bureaux suivants :

Unité de gestion de Rivière-Péribonka

801, chemin du Pont-Taché Nord

RC 03

Alma (Québec) G8B 5B7

418 668-8319 Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien

833, boulevard Sacré-Cœur

Saint-Félicien (Québec) G8K 1S7

418 679-3700



Unité de gestion de Mistassini

56, avenue de l'Église

Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4V9

418 276-1400 Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw

1100, rue Bersimis

Chicoutimi (Québec) G7K 1A5

418 698-3660

Le paiement s'effectue sur place en argent comptant ou par chèque uniquement. La récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites dans les secteurs désignés sur les documents liés au permis. Comme toutes les autres interventions forestières, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d'assurer la protection des ressources du milieu forestier.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source : Catherine Thibeault Conseillère en communication Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 695-8125, poste 233 Cell. : 418 482-1996



SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs