VAUGHAN, ON, le 14 juin 2021 /CNW/ - Recipe Unlimited Corporation ("Recipe") annonce aujourd'hui un accord définitif visant la vente de la quasi-totalité des actifs détenus par sa marque Milestones ("Milestones") à la compagnie québécoise Foodtastic Inc ("Foodtastic").

''En vendant Milestones à une entreprise d'expérience comme Foodtastic, la transaction devrait faciliter l'accélération de la croissance de la marque ainsi qu'améliorer le service aux clients,'' a mentionné Frank Hennessey, président et chef de la direction. ''Cette transaction permet à Recipe de continuer le développement des grandes chaînes qui génèrent un important flux d'argent et qui dominent leur segment de marché permettant d'offrir d'intéressantes opportunités d'accélération de croissance. Il est toujours difficile de se séparer de nos chers franchisés et collègues, mais nous pensons que Foodtastic est le choix idéal pour Milestones à ce stade de son évolution.''

''Nous sommes extrêmement impressionnés par la chaîne Milestones et sommes excités de la recevoir dans la famille Foodtastic,'' déclare Peter Mammas, président et chef de la direction. ''Nous avons hâte d'accueillir nos nouveaux franchisés, collègues et clients. Cette acquisition cadre avec notre stratégie d'acquérir de marques canadiennes de qualité possédant un potentiel de croissance et nous sommes excités d'introduire Milestones à la population québécoise.''

Cette transaction est sujette aux formalités et consentements habituels et devrais se conclure dans les 60 prochains jours.

À Propos de Recipe

Fondé en 1883, RECIPE Unlimited Coporation est la compagnie de restauration à service complet la plus large au Canada. La compagnie franchise et/ou opère quelques une des chaînes les plus connues au pays incluant Swiss Chalet, Harvey's, St-hubert, The Keg, Montana's, Kelsey's, East Side Mario's, New York Fries, Prime Pubs, Bier Markt, Landing, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger Priest, The Pickle Barrel, Marigolds & Onions, 1909 Taverne Moderne, Fresh and Ultimate Kitchens.

Les marques iconiques de RECIPE ont permis à l'organisation de s'établir comme un franchiseur de choix au pays. En date du 28 mars 2021, Recipe gère 25 bannières et 1,330 restaurants : 84% d'entres elles sont gérées par des franchisés ou en partenariat, opérant dans 11 pays (Canada, États-Unis, Bahreïn, Chine, Inde, Macao, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis). L'action de RECIPE se transige à la Bourse de Toronto, sous le symbole RECP. Plus d'informations sont disponibles sur www.recipeunlimited.com

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un franchiseur qui exploite de nombreuses chaînes de restaurants, notamment Second Cup, Au Coq, La Belle et La Bœuf, Copper Branch, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig et Bacaro. À titre de chef de file en franchise de restaurants, l'entreprise possède plus de 370 restaurants et enregistre des ventes annuelles de 390 millions de dollars.

