Recherche sur les biocombustibles et les bioproduits - Le gouvernement du Québec renouvelle une subvention de 2,4 M$ à l'Université de Sherbrooke

SHERBROOKE,QC, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce une contribution financière de 2,4 millions de dollars sur trois ans pour les travaux de la Chaire de recherche industrielle sur les biocombustibles et les bioproduits de l'Université de Sherbrooke. Ce montant, financé par l'entremise du Fonds vert, provient du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Les activités de la Chaire seront ainsi renouvelées pour une troisième phase.

Le développement d'une filière québécoise des biocombustibles et des bioproduits nécessite la mise en place d'infrastructures de recherche spécialisées qui permettent de perfectionner des technologies émergentes dans le but de les commercialiser au Québec et à l'extérieur. Les travaux de la Chaire seront basés sur quatre plateformes de développement dont chacune sera associée à des partenaires industriels.

En plus de renforcer les technologies développées lors des deux phases précédentes, les objectifs des activités seront de :

contribuer à développer et à améliorer des procédés et des bioproduits pour le compte de partenaires industriels;

transférer la technologie vers ces partenaires;

former des étudiants pour en faire du personnel hautement qualifié dans le domaine;

faire rayonner à l'étranger l'Université de Sherbrooke et l'expertise québécoise en matière de biocombustibles et de bioproduits (publications scientifiques, participation à des congrès, collaboration avec des centres de recherche internationaux).

Les travaux pourront contribuer, à moyen et long terme, à l'atteinte des cibles gouvernementales en matière de lutte contre les changements climatiques et de production de bioénergie.

Citations :

« Je suis fier du renouvellement de ce solide partenariat qui persiste. Cette subvention du gouvernement et notre appui aux travaux de la Chaire contribueront, en effet, à l'attraction de nouveaux investissements privés nécessaires à la relance économique verte et à la transition énergétique du Québec. Notre gouvernement est persuadé que les deux vont ensemble et qu'ainsi nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le gouvernement soutient les travaux de la chaire de recherche industrielle depuis les débuts. Grâce aux connaissances acquises, les chercheurs et les étudiants collaborent à faire du Québec une référence dans le domaine des énergies vertes et renouvelables et, par le fait même, dans la lutte contre les changements climatiques ».

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Les activités de la chaire de recherche industrielle permettront de faire rayonner l'Université de Sherbrooke et l'expertise québécoise en matière de biocombustibles et de bioproduits. Encore une fois, nous pouvons être fiers du travail remarquable réalisé par les chercheurs de cet établissement. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie

« Dans son Histoire de l'Université de Sherbrooke, l'historien Denis Goulet montre que ses traits distinctifs dominants sont la concertation, l'innovation, le pragmatisme et l'audace qui porte ses fruits. Ce sont des traits que l'on trouve dans la Chaire qui font l'objet de la présente annonce. Cette chaire répond à un enjeu majeur de notre époque : la demande croissante pour une énergie propre, renouvelable et économique. Ainsi, l'Université de Sherbrooke poursuit sur la lancée qui la caractérise depuis sa fondation. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Grâce à l'excellence de ses travaux, le professeur Jean-Michel Lavoie est aujourd'hui un expert reconnu dans le milieu. Ce savoir-faire technologique québécois dans le domaine des carburants renouvelables et, plus particulièrement, dans la production de biocarburants est une véritable réussite. Depuis plusieurs années, la recherche à l'Université de Sherbrooke connaît une effervescence sans précédent, et cette grande vitalité permet notamment à nos industries d'émerger et de faire leur place sur l'échiquier international. »

Professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, Université de Sherbrooke

Faits saillants :

De 2020 à 2023, la contribution financière servira à financer les travaux de la phase III de la Chaire de recherche industrielle sur les biocombustibles et les bioproduits. En 2007, lors de la phase I, la Chaire de recherche industrielle en éthanol cellulosique a été créée en partenariat avec le Ministère. Puis, pour la phase II, elle portait le nom de Chaire de recherche industrielle sur l'éthanol cellulosique et sur les biocommodités.

Depuis sa création, la Chaire a formé près de 150 étudiants. Plusieurs travaillent maintenant chez différents partenaires industriels.

La Chaire fait partie du Laboratoire des Technologies de la Biomasse de l'Université de Sherbrooke .

Source :

Claude Potvin

Directrice des communications et

attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 418 643-7295

Information :

Catherine Ippersiel

Relationniste de presse

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

[email protected]

Tél. : 418 627-8609, poste 3071

