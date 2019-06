Recherche sur la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs - La ministre Marguerite Blais annonce un financement de 5 M$ attribué au Fonds de recherche du Québec - Santé

QUÉBEC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, a annoncé aujourd'hui qu'un montant de 5 M$ est octroyé au Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) afin de soutenir les activités de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs (TNCM).

La maladie d'Alzheimer et les autres maladies neurodégénératives apparentées affectent un nombre croissant de personnes au Québec, notamment en raison du phénomène du vieillissement démographique. Le gouvernement respecte ainsi son engagement de multiplier les pistes de recherche afin de soutenir et de consolider les connaissances, les compétences et les pratiques liées aux TNCM, et ce, au bénéfice tous les Québécois.

Citations :

« Il est crucial de soutenir davantage nos chercheurs dans leurs projets de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs, et notre gouvernement prend action en ce sens. Je suis persuadée qu'à terme, cet appui contribuera à des percées prometteuses qui apporteront un vent d'espoir aux personnes atteintes de ces maladies et à leur famille. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Ces maladies ne font pas partie du vieillissement normal, bien que leur prévalence augmente avec l'âge. D'ailleurs, on prévoit que ce sont 180 000 personnes qui en seront atteintes en 2030 au Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 266-7191