Recherche secrétaires désespérément 3000 postes en soutien administratif sont à combler!

MONTRÉAL, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Chaque jour, 3 000 postes de secrétaires et d'adjointes cherchent à être comblés sur le site d'emplois nichés Secrétaire-inc. Un nombre effarant qui reflète la pénurie de main-d'œuvre vécue dans le milieu du support administratif à travers le Québec. Voilà pourquoi Secrétaire-inc a fait peau neuve pour épauler encore plus efficacement les entreprises dans leur recherche désespérée de personnel administratif.

Secrétaire-inc est bien connu des secrétaires, des adjoints.es et des compagnies. Depuis 2013, ce site est en effet devenu la référence par excellence en emplois dans le secteur administratif au Québec. Fort de 100 000 visites mensuelles et d'un bassin de 40 000 professionnels, il compte plus de 32 000 abonnés sur les réseaux sociaux, et ses contenus sont utilisés par plusieurs instituts de formation en secrétariat.

Des besoins criants

Depuis deux ans, Secrétaire-Inc a vu la pénurie de main-d'œuvre s'aggraver dans le secteur du support administratif. En analysant les données relatives aux offres d'emploi affichées quotidiennement, on constate effectivement que les employeurs cherchent désespérément des adjointes (87%) et des secrétaires (63%), loin devant les réceptionnistes (15%), les assistantes (9%), les commis de bureau (4%) et les secrétaires spécialisées, par exemple dans le domaine médical.

Pour faire face à ces besoins criants, les employeurs peuvent bien sûr se tourner vers de multiples plateformes. Mais comme l'indique Souad Mallouh, directrice en acquisition de talents pour la compagnie Uman recrutement, qui collabore régulièrement avec Secrétaire-inc, «Lorsqu'on fait affaire avec des plateformes d'emploi généralistes, on ne reçoit presque que des CV inintéressants de personnes non qualifiées. Or, à titre de recruteurs, nous cherchons des candidats de qualité, prêts à répondre aux demandes de nos clients. Et ce bassin de professionnels, nous ne le trouvons que sur Secrétaire-inc, une plateforme vraiment nichée qui a fait ses preuves.»

Un site encore plus performant

Afin d'affirmer son rôle de chef de file en administratif, le site de Secrétaire-inc a été revu à neuf à l'automne 2022. Plus complète, plus dynamique, plus intuitive et encore plus efficace, tant pour les candidats que les employeurs, la nouvelle plateforme a été conçue comme un arrêt tout-en-un parfaitement adapté aux réalités du marché du travail actuel.

Secrétaire-inc se déploie à présent sur deux interfaces reliées qui proposent aux professionnels comme aux entreprises du contenu distinct. Les secrétaires et les adjointes y trouvent entre autres des astuces pour aiguiller leur carrière , réussir des entrevues ou éviter les fautes d'orthographe . Et les gestionnaires, des conseils sur la cybersécurité , la rétention de personnel et la santé mentale des employés , pour ne citer que ces exemples.

Le site Secrétaire-inc comporte également de nouvelles fonctionnalités pratiques. «Les professionnels peuvent ainsi avoir accès à des alertes emploi et déposer des candidatures en un clic, indique Véronique Lewandowski, cheffe de produits du Groupe Velan Média. Les compagnies, pour leur part, disposent notamment d'un tableau de bord entièrement personnalisable qui permet de visualiser et de classer les candidatures reçues, ainsi que d'obtenir des statistiques en temps réel de leurs annonces.»

De plus, les gestionnaires peuvent en tout temps compter sur les experts en service à la clientèle, en marketing numérique, en création de contenus et en recrutement de Secrétaire-inc, À une période où les enjeux de main-d'œuvre sont cruciaux, Secrétaire-inc constitue donc une solution unique.

SECRÉTAIRE-INC

Secrétaire-inc est le 1er site d'emplois nichés en administration au Québec, ainsi qu'une mine d'informations sur cette profession. Il offre un accès privilégié à une banque d'emplois bien fournie, à une sélection impressionnante de contenus spécialisés et à une gamme complète de services de recrutement, de publicité, de marketing numérique et de création de contenus. Secrétaire-inc fait partie, avec le média Droit-inc, ainsi que les sites web nichés d'emploi Génie-inc, Espresso-jobs et Auto-jobs du Groupe Velan Média.

Secrétaire-inc sur le web et les réseaux sociaux :

Web: https://www.secretaire-inc.com

Twitter: https://www.secretaire-inc.com

Facebook: https://www.facebook.com/Secretaireinc

LinkedIn: https://ca.linkedin.com/company/secr-taire-inc

Instagram: https://www.instagram.com/secretaire.inc

SOURCE Secrétaire-inc

Renseignements: Source : Sophie Ginoux, relations publiques, Groupe Velan Média-inc, Courriel: [email protected], Cell.: 514.235.3064