OTTAWA, le 26 nov. 2021 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a reconnu aujourd'hui les lauréats de ses Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2021 pour leur travail exceptionnel qui aidera à corriger les inégalités profondes et de longue date de notre système de logement.

« Les projets de recherche comme ceux que nous honorons aujourd'hui nous aident à mieux cerner et à éliminer les obstacles au logement auxquels font face les communautés autochtones et d'autres communautés racisées au Canada, ainsi qu'à mieux comprendre les besoins particuliers de ces communautés en matière de logement. Ils contribuent à révéler les pratiques exemplaires qui peuvent nous mener vers un avenir plus équitable », a déclaré Romy Bowers, présidente et première dirigeante de la SCHL, qui a présenté les prix lors d'une cérémonie virtuelle.

Les Prix d'excellence en recherche sur le logement de la SCHL soulignent et favorisent l'excellence et l'innovation en recherche; ils permettent également de mieux comprendre les besoins en matière de logement et les solutions qui aident les personnes au Canada à accéder à un logement qui répond à leurs besoins et qu'elles peuvent se permettre. Le programme fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

Lauréats des Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2021 :

MÉDAILLE DE LA PRÉSIDENCE DE LA SCHL POUR LA RECHERCHE EXCEPTIONNELLE SUR LE LOGEMENT (20 000 $)

La Médaille de la présidence est la plus haute distinction de la SCHL. Ce prix souligne une contribution importante à la recherche qui nous aide à réaliser notre aspiration de rendre le logement abordable pour tout le monde au Canada. Chaque année, cette médaille est remise à une personne qui a fait des recherches dans l'un des domaines prioritaires de la SNL, plus précisément une priorité désignée par la présidence de la SCHL. La priorité pour 2021 était : les groupes racisés et le logement au Canada. Bien que nous reconnaissions que les groupes racisés font face à des obstacles particuliers en matière de logement abordable et de qualité convenable, nous avons encore beaucoup à apprendre pour éliminer ces obstacles. Le lauréat de cette année est :

Nick Falvo Consulting, Calgary (Alberta). M. Falvo a accepté le prix pour le projet de son groupe visant à améliorer la stabilité du logement des résidents et résidentes autochtones à Horizon Housing, à Calgary. Cette recherche visait à faire la lumière sur ce qui pourrait réduire le taux de départs involontaires chez les résidents et résidentes autochtones d'Horizon Housing, un fournisseur de logements abordables sans but lucratif à Calgary. La recherche indique que ces personnes pourraient connaître des résultats plus positifs en matière de logement si elles avaient accès à des programmes culturels sur place, à leurs aînés et à des occasions de purification. De plus, en améliorant son processus d'orientation des résidents, Horizon pourrait travailler avec les personnes résidentes, les organismes partenaires et les aînés et gardiens du savoir autochtones afin de créer un environnement plus accueillant et favorable pour les résidents et résidentes autochtones.

PRIX TOIT D'OR POUR L'EXCELLENCE EN RECHERCHE SUR LE LOGEMENT (10 000 $)

Ce prix récompense les recherches qui améliorent notre compréhension de l'un des domaines prioritaires de la SNL et qui ont une incidence sur le milieu universitaire ou le secteur de l'habitation. L'un des deux lauréats de cette année est :

Maroine Bendaoud, Montréal (Québec) M. Bendaoud, de l'Université de Montréal, a dirigé la recherche intitulée : L'État-providence soutient qui et comment? Le logement des ménages à revenu modeste dans trois provinces canadiennes, 1975-2015. La recherche a permis d'examiner qui a bénéficié du financement public du logement pour les ménages à revenu faible ou modeste au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique de 1975 à 2015, et comment ils en ont bénéficié. L'un des principaux changements apportés aux politiques provinciales en matière d'aide au logement est le profil sociodémographique des groupes de bénéficiaires. Au cours des dernières décennies, ces politiques, qui étaient relativement exhaustives pour soutenir les familles à revenu faible ou modeste et les aînés autonomes, sont maintenant beaucoup plus ciblées sur les groupes vulnérables identifiés dans la SNL.

Le second lauréat est : Sheldon Tetreault, Surrey (Colombie-Britannique) M. Tetreault, qui fait partie du comité pour les dirigeants autochtones en milieu urbain la Ville de Surrey, a accepté le prix pour le travail de son groupe : Skookum Housing Solutions : Innovative Indigenous Research in Surrey, BC. La recherche révèle qu'investir dans deux domaines prioritaires en matière de logement aurait une incidence directe et significative sur la pauvreté des enfants et des jeunes autochtones à Surrey. Les deux domaines sont les logements locatifs abordables pour les familles, en particulier les familles monoparentales, et les possibilités de logement pour les jeunes, les personnes âgées, les adultes célibataires et les familles multigénérationnelles. Skookum Housing Solutions est un laboratoire d'innovation sociale pour la recherche sur le logement dirigée par les Autochtones qui combine des méthodes de recherche traditionnelles et des approches autochtones novatrices afin d'approfondir notre compréhension.

PRIX TOIT D'OR POUR LE SAVOIR EN ACTION DE LA SCHL (10 000 $)

Ce prix permet de récompenser les projets qui établissent un lien entre l'excellence en recherche et les connaissances acquises dans le secteur de l'habitation. L'organisme lauréat de cette année est :

La K'asho Got'ı̨nę Housing Society, Fort Good Hope (Territoires du Nord-Ouest). Arthur Tobac a accepté le prix pour le projet de recherche de son groupe sur l'évaluation des logements de la société K'asho Got'ı̨nę. Cette recherche permet de répondre à trois questions clés : 1) Dans quel état sont les logements privés à Fort Good Hope? 2) Comment les travaux de réparation et d'entretien influeraient-ils sur l'état de ces logements? 3) Quelles sont les mesures de réparation et d'entretien les plus efficaces pour améliorer l'état de ces logements? Le projet vise directement les résultats en matière de logement des Autochtones et traite des conditions particulières des communautés autochtones des Territoires du Nord-Ouest.

La recherche est une composante essentielle à l'atteinte de l'aspiration de la SCHL qui est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada ont un logement abordable qui répond à ses besoins. Le Programme de prix d'excellence en recherche sur le logement offre des prix monétaires pour la recherche sur le logement qui s'appuiera sur la culture du savoir axée sur la recherche au Canada et la maintiendra dans tous les domaines, y compris les sciences sociales et humaines, la santé et la technologie. Un groupe d'experts a examiné les candidatures en fonction d'un ensemble rigoureux de critères afin de déterminer les projets susceptibles d'avoir la plus grande incidence sur l'abordabilité du logement et d'entraîner le plus de progrès dans la recherche sur le logement.

Le programme est une partie intégrale de la SNL, un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements communautaires, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Dans le cadre de cette initiative de la SNL, le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer la recherche sur les besoins et les conditions en matière de logement afin d'aider un plus grand nombre de personnes au pays à accéder à un logement qui répond à leurs besoins et qu'ils peuvent se permettre.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux personnes dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

