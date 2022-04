Recherche et innovation en sciences de la vie - Québec investit 2,5 M$ pour développer la formation sur la biofabrication

QUÉBEC, le 8 avril 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, annonce le versement d'une subvention de 2,5 millions de dollars à l'Alliance canadienne pour les compétences et la formation en sciences de la vie (CASTL). Cette somme soutiendra la mise sur pied, au coût de 9,51 millions de dollars sur trois ans, d'un centre de formation et de requalification québécois spécialisé dans le domaine de la biofabrication.

En partenariat avec adMare BioInnovations, le projet de CASTL appuiera le développement d'une offre de formation continue adaptée au secteur industriel de la biofabrication. CASTL a signé une entente exclusive pour la distribution canadienne des formations du National Institute for Bioprocessing Research and Training, situé en Irlande, et souhaite ainsi implanter un réseau de centres de formation à travers le Canada.

Le centre du Québec sera le deuxième à voir le jour au pays, avec celui de l'Île-du-Prince-Édouard. L'aide gouvernementale servira notamment à acheter les premiers équipements nécessaires à l'établissement d'un service de formation adapté aux industriels de même qu'à soutenir une partie des dépenses de fonctionnement pour les deux premières années de la mise en service du centre.

Citations :

« La crise sanitaire a mis en évidence la nécessité de pouvoir répondre adéquatement aux besoins du Québec en matière de produits biopharmaceutiques, tels les vaccins. Comme gouvernement, on se fait un devoir d'appuyer la biofabrication et de développer l'expertise nécessaire pour augmenter la production québécoise de ces produits. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Pour notre gouvernement, l'attraction d'acteurs mondiaux des sciences de la vie au Québec revêt une grande importance. Si nous voulons nous imposer comme un chef de file en santé et en innovation, nous savons qu'il est impératif d'établir dès maintenant un centre de formation sur la biofabrication afin d'offrir une main-d'œuvre qualifiée ici même. Je remercie tous les partenaires engagés dans cette avenue dynamique et essentielle que sont les sciences de la vie. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« CASTL est ravi d'offrir au Québec un programme de formation en biofabrication de classe mondiale. La mise en place de l'établissement québécois générera des expériences d'apprentissage pratiques pour un large éventail d'apprenants, y compris les employés de l'industrie et les nouveaux venus en sciences de la vie. Grâce à des partenariats avec le gouvernement, l'industrie et le milieu universitaire, CASTL répondra à la demande de personnel prêt à l'emploi pour combler les besoins du secteur en matière de compétences et de talents. »

Penny Walsh McGuire, directrice générale de l'Alliance canadienne pour les compétences et la formation en sciences de la vie

Faits saillants :

La subvention de 2,5 millions de dollars accordée à CASTL provient des crédits additionnels de 166 millions de dollars annoncés lors de la mise à jour économique de novembre 2020 afin de rendre plus compétitifs les secteurs stratégiques du Québec, dont les sciences de la vie.

CASTL offre différents parcours et volets d'apprentissage appliqué permettant aux individus d'acquérir les connaissances pédagogiques et les compétences techniques et professionnelles nécessaires pour réussir une carrière dans les sciences de la vie.

Par l'entremise de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027, dont la mise à jour est en cours, le gouvernement du Québec aspire à bâtir un environnement d'affaires adapté à la réalité du secteur des sciences de la vie pour lui permettre de se développer de façon solide et durable.

Il entend ainsi accélérer sa croissance en appuyant la recherche, en soutenant le financement des entreprises et en stimulant la création d'emplois de qualité dans toute la chaîne de l'innovation du secteur.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Tél. : 418 456-2756; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Chelsey Rogerson, Directrice des communications et du marketing, Alliance canadienne pour les compétences et la formation en sciences de la vie, Tél. : 902 213-7351