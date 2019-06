Recherche et innovation en optique-photonique - Plus de 1,4 million de dollars accordés à l'Université Laval pour l'implantation d'infrastructures de recherche

QUÉBEC, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation, une aide financière de 1 416 972 $ à l'Université Laval pour appuyer la réalisation d'un projet d'investissement évalué à près de 1,8 million de dollars.

Le projet vise à répondre aux besoins liés aux activités de recherche en optique‑photonique effectuées par les étudiants et les chercheurs de l'Université Laval, notamment dans le cadre de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur l'innovation en photonique, dont le titulaire est M. Younès Messaddeq. Il comprend ainsi l'implantation de nouvelles installations destinées à la recherche sur la chimie des verres ainsi qu'à la recherche en réseau. De plus, il vise la rénovation de systèmes d'ingénierie ainsi que le réaménagement de laboratoires actuels destinés à la synthèse et à la purification des verres de chalcogénure.

Le député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

Citations :

« L'industrie de l'optique-photonique est particulièrement bien implantée dans la région de la Capitale‑Nationale. Grâce aux nouvelles infrastructures de recherche de l'Université Laval, c'est un important savoir, notamment en chimie des verres, qui pourra être transmis aux entreprises québécoises ainsi qu'à des partenaires industriels, à des universités et à des centres de recherche de partout au Canada et à l'international. C'est donc avec enthousiasme que nous appuyons la réalisation de ce projet d'avenir pour l'industrie et pour notre région. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

« Le Québec est riche de l'expertise développée, entre autres, par les acteurs de la recherche et le milieu universitaire. Et l'Université Laval fait assurément partie de ces acteurs incontournables dans le secteur de l'optique‑photonique, en figurant parmi les leaders internationaux dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Notre gouvernement est donc fier de contribuer à la réussite de son important projet d'investissement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous saluons le gouvernement du Québec et son appui important de plus de 1,4 million de dollars accordé pour le réaménagement des installations de recherche en optique-photonique, situées au Centre d'optique, photonique et laser de l'Université Laval. Cet investissement permettra, entre autres, à la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur l'innovation en photonique, dirigée par M. Younès Messaddeq, de continuer à évoluer dans des environnements de pointe qui favoriseront les découvertes scientifiques et à offrir une expertise unique et de classe mondiale en matériaux vitreux et en fibres optiques. »

André Zaccarin, doyen de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval

Faits saillants :

La Chaire d'excellence en recherche du Canada sur l'innovation en photonique a été mise en place en 2010 par l' Université Laval . Ses activités rejoignent celles du Centre d'optique, photonique et laser de l'Université Laval , de même que celles du Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec développé dans le cadre de la démarche ACCORD .

sur l'innovation en photonique a été mise en place en 2010 par l' . Ses activités rejoignent celles du de l'Université , de même que celles du Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec développé dans le cadre de la . Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation vise à consolider le système d'innovation québécois, à augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation ainsi qu'à favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

