Recherche et innovation dans la région de la Capitale-Nationale - Québec accorde 75 M$ à INO

QUÉBEC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme maximale de 75 millions de dollars à INO pour le financement de ses activités de recherche et de fonctionnement ainsi que pour ses infrastructures.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

INO est un centre d'expertise reconnu comme un chef de file dans la recherche en optique-photonique au Canada. L'organisme développe, en collaboration avec ses clients et ses partenaires, des technologies innovatrices de pointe afin de fournir aux entreprises québécoises et canadiennes des solutions pour améliorer leur compétitivité.

Citations :

« Notre gouvernement veut amener le Québec à se démarquer dans la nouvelle économie, et nous sommes convaincus que cela passe par la recherche et l'innovation. Pour y arriver, nous comptons sur des partenaires stratégiques pour les entreprises, comme l'organisme INO, reconnu pour son expertise en matière de développement technologique et pour les retombées économiques qu'il engendre. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« INO est une grande fierté pour la région de la Capitale-Nationale et pour tout le Québec. Ses activités dans un domaine de pointe comme l'optique-photonique contribuent à nous propulser parmi les sociétés les plus innovantes au monde. Notre soutien lui permettra de continuer à rehausser la visibilité de notre nation sur la scène internationale, ainsi qu'à valoriser la recherche québécoise. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Composée de plus de 220 entreprises ainsi que d'une dizaine d'établissements d'enseignement et de recherche, l'industrie de l'optique-photonique est particulièrement bien implantée au Québec. Partenaire majeur d'Optonique, le Pôle d'excellence en optique-photonique du Québec, INO est assurément un incontournable en période de relance économique. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

« INO s'engage une fois de plus auprès du gouvernement du Québec à faire avancer la science et la technologie de la façon la plus rentable qui soit pour les entreprises afin de décupler les retombées des investissements publics. Tout en poursuivant ses activités d'innovation, INO entend aujourd'hui être un acteur encore plus important de développement socioéconomique et de création de richesse dans le but d'accélérer la relance post-COVID-19 grâce au développement technologique. »

Alain Chandonnet, président-directeur général d'INO

Fait saillant :

L'organisme INO a été créé en 1985 dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement scientifique et technologique. Depuis ses débuts, il a contribué à la mise sur pied de 35 entreprises, qui emploient plus de 2 000 personnes, et à 75 transferts technologiques. En 2020, une étude économétrique indépendante a conclu qu'INO génère, grâce à ses innovations, de nouvelles activités au sein des entreprises québécoises, ce qui augmente le PIB du pays de près de 500 millions de dollars par année.

