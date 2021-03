Recherche en sciences de la vie - Près de 5,5 M$ à Optina Diagnostics pour accélérer la commercialisation de sa technologie à l'international

QUÉBEC, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un prêt participatif de près de 5,5 millions de dollars à Optina Diagnostics, une entreprise du secteur des technologies médicales, afin de soutenir les démarches de commercialisation de sa plateforme de diagnostic de maladies d'origine neurologique. Cette contribution financière est versée par l'entremise du programme BioMed Propulsion, administré par Investissement Québec.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Optina Diagnostics poursuit la recherche et le développement d'une plateforme technologique comprenant une caméra hyperspectrale et des algorithmes d'intelligence artificielle afin d'établir le diagnostic de diverses maladies à partir d'un examen de la rétine. L'entreprise mène actuellement des études cliniques pour valider, auprès de la Food and Drug Administration (FDA), son premier test visant à soutenir le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

L'initiative permettra à Optina Diagnostics de poursuivre le développement de sa plateforme technologique et d'assurer sa croissance. Elle vise plus précisément à accélérer le processus d'homologation et de commercialisation du système aux États-Unis, à continuer la réalisation d'études cliniques par la mise en place de partenariats supplémentaires avec des instituts de recherche, notamment en vue de l'obtention d'une première indication pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et, finalement, à entamer les démarches réglementaires au Canada et au Japon afin d'accéder à ces marchés.

Citation :

« Les recherches d'Optina Diagnostics contribuent à positionner le Québec comme leader dans l'intégration des technologies utilisant l'intelligence artificielle en santé. La compétitivité du Québec sur la scène mondiale passe par une hausse de l'exportation de ses innovations. En accélérant l'adoption de ces innovations, c'est aussi une dose d'espoir qu'on envoie aux personnes atteintes de maladies d'origine neurologique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Le système développé par Optina Diagnostics est composé d'une partie matérielle, dont une caméra rétinienne hyperspectrale, qui effectue l'acquisition d'images rétiniennes, ce qui permet d'obtenir beaucoup plus d'information qu'avec les autres technologies actuellement utilisées en clinique de l'œil. Ce système est couplé à un algorithme d'intelligence artificielle responsable d'analyser les images captées, reliant les changements observés dans la rétine aux marqueurs biologiques du cerveau.

Le programme BioMed Propulsion a pour objectif d'appuyer financièrement les entreprises du Québec à fort potentiel de croissance du secteur des sciences de la vie afin de les amener à commercialiser les résultats de leur recherche.

Le projet d'Optina Diagnostics rejoint la mesure de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027 qui vise à accroître les investissements en recherche et en innovation dans l'ensemble des sciences de la vie.

