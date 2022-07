Le Prix Longitude sur la démence sera lancé en septembre 2022 pour les nouvelles technologies d'assistance qui comblent les lacunes cognitives des personnes atteintes de démence.

Il accordera un financement de démarrage de 4,8 millions de dollars et des subventions de développement aux équipes d'innovateurs les plus prometteuses.

Le premier prix de 1,6 million de dollars sera décerné au début de 2026.

Appuyé par AGE-WELL au Canada , le concours est financé par l'Alzheimer's Society du Royaume-Uni et Innovate UK, et remis par Challenge Works, un groupe d'experts.

TORONTO, le 30 juill. 2022 /CNW/ - AGE-WELL s'associe à Challenge Works pour soutenir le nouveau Prix Longitude sur la démence de 4,1 millions de livres sterling (6,4 millions de dollars canadiens1), qui récompensera les innovateurs qui mettent au point des technologies d'assistance pour les personnes atteintes de démence. Il encouragera une nouvelle génération de technologies d'assistance, en aidant les gens à demeurer autonomes dans leur propre maison le plus longtemps possible - l'une des meilleures façons de ralentir l'évolution de la maladie.

Le prix Longitude de 4,1 millions de livres sterling sur la démence accordera 3,1 millions de livres sterling (4,8 millions de dollars canadiens) en financement de démarrage et en subventions aux innovateurs les plus prometteurs. Un prix de 1 million de livres sterling (1,6 million de dollars canadiens) sera remis au gagnant au début de 2026. Financé par l' Alzheimer's Society - le principal organisme de bienfaisance du Royaume-Uni spécialisé dans la démence - et Innovate UK - l'agence d'innovation du gouvernement britannique - le Prix Longitude sur la démence est remis par des experts du Challenge Works.

Le concours sera ouvert aux candidatures en septembre prochain et est appuyé par AGE-WELL. Les innovateurs canadiens sont invités à mettre au point des technologies qui leur permettront d'en apprendre davantage sur la vie et la routine des personnes atteintes de démence à un stade précoce, d'utiliser la technologie d'assistance et l'apprentissage automatique pour s'adapter à l'évolution de l'état de chaque personne.

Un soutien plus large a été financé pour fournir aux innovateurs des connaissances et une expertise cruciales pour les aider à concrétiser leurs idées. AGE-WELL, qui appuie depuis longtemps le développement d'innovations et de technologies pour permettre aux gens de vieillir en santé, sera un partenaire essentiel pour offrir un soutien personnalisé aux innovateurs demi-finalistes du prix au début de 2023.

« Plus d'un demi-million de personnes au Canada vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de démence2. Les nouvelles technologies dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique offrent une occasion sans précédent d'aider les personnes atteintes de démence à conserver leur indépendance et à rester plus longtemps chez elles, déclare Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Nous sommes très heureux d'appuyer ce nouveau prix important qui mettra à profit l'esprit d'innovation qui règne dans le secteur de la technologie et du vieillissement. »

« Nous savons qu'il y a des traitements à venir, mais nous voulons changer la façon dont les gens vivent avec la démence maintenant, déclare Kate Lee, cheffe de la direction de la Société Alzheimer. Les technologies actuelles qui appuient les soins aux personnes atteintes de démence mettent l'accent sur la surveillance des personnes et l'alerte de leurs aidants, mais il existe de réelles possibilités d'innovation qui aideront les gens à vivre harmonieusement et de façon autonome. Le Prix Longitude sur la démence fournira des technologies qui deviendront une extension du « cerveau » et de la mémoire de la personne d'une manière qui est propre à ses besoins, ce qui lui permettra de continuer à vivre à la maison et de faire ce qu'elle aime le plus longtemps possible. »

Depuis 2012, Challenge Works a remporté plus de 80 prix dans les domaines de la santé mondiale, du changement climatique et de la pollution, des services aux consommateurs et des technologies pionnières. À ce jour, l'organisme a distribué 84 millions de livres sterling (130 millions de dollars canadiens) en financement et mobilisé 12 000 innovateurs. Au cours des dernières années, il a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada pour intégrer l'utilisation des prix du défi dans l'ensemble du gouvernement, y compris l' Afri-Plastics Challenge de 14,5 millions de dollars financé par Affaires mondiales Canada pour mettre à l'échelle des solutions à la pollution par le plastique dans les océans en Afrique subsaharienne. Il a récemment collaboré avec la Fondation de la famille Weston pour lancer le Défi Cultiver l'innovation d'ici - un prix d'une valeur de 33 millions de dollars qui vise à stimuler le développement d'outils et de technologies qui permettront aux agriculteurs et aux producteurs canadiens de cultiver des petits fruits hors saison de manière durable et concurrentielle.

« Les prix Challenge/Défi encouragent le développement de technologies révolutionnaires pour résoudre certains des problèmes les plus insolubles de notre temps, explique Tris Dyson, directeur général de Challenge Works. En uniformisant les règles du jeu pour les innovateurs, au moyen d'un concours ouvert, d'un financement de démarrage et d'un soutien au renforcement des capacités des experts, ils permettent d'adopter diverses approches face à un problème pour progresser dans le cadre du concours. La meilleure solution remportant le premier prix seulement après qu'elle ait prouvé son efficacité. »

Tous les détails du prix Longitude sur la démence seront annoncés en septembre 2022, lorsque la période de présentation des candidatures débutera. Les innovateurs intéressés peuvent visiter le site dementia.longitudeprize.org pour manifester leur intérêt avant le lancement en septembre.

1 GBP1 = 1,56 $ CA - En date du 19 juillet 2022

2 https://www.alz.org/ca/dementia-alzheimers-canada.asp#:~:text=Share-,Alzheimer's%20and%20Dementia%20in%20Canada,crisis%20that%20must%20be%20addressed .

À propos de Challenge Works

Challenge Works est le nouveau nom de Nesta Challenges. Nous sommes une entreprise sociale fondée par l'agence d'innovation britannique Nesta. Depuis une décennie, nous nous sommes établis comme un chef de file mondial dans la conception et la prestation de prix visant les défis à impact élevé qui encouragent l'innovation de pointe pour le bien social. Au cours des 10 dernières années, nous avons organisé plus de 80 concours, distribué 84 millions de livres sterling en financement et fait participer plus de 12 000 innovateurs.

Le monde se trouve à un tournant critique. Ensemble, nous faisons face à de multiples problèmes qui s'aggravent, mais il y a d'énormes possibilités de découvrir des solutions et d'élargir les frontières de l'innovation. L'impact du changement climatique est ressenti plus durement chaque année, mais l'innovation peut atténuer cet impact; la croissance des problèmes de santé chroniques et l'inégalité croissante à l'échelle mondiale dans l'accès aux soins de santé peuvent être renversées. Un monde de plus en plus complexe, connecté et axé sur le numérique pose une multitude de défis sociétaux, mais rend également possible un changement technologique rapide, positif et qui change la vie - s'il est exploité et dirigé correctement.

Nous croyons qu'aucun problème n'est insoluble. Challenge Works collabore avec des organisations, des organismes de bienfaisance et des gouvernements du monde entier pour découvrir les entrepreneurs et leurs innovations qui peuvent résoudre les plus grands défis de notre époque.

Les prix du défi soutiennent l'innovation par la concurrence. Nous précisons un problème qui doit être réglé, mais nous n'indiquons pas la solution. Nous offrons d'importants incitatifs en espèces pour encourager divers innovateurs à faire preuve d'ingéniosité pour résoudre le problème. Les solutions les plus prometteuses sont récompensées par un financement de démarrage et un soutien spécialisé au renforcement des capacités, afin qu'elles puissent prouver leur impact et leur efficacité. La première ou la meilleure innovation pour résoudre le problème l'emporte. Cette approche uniformise les règles du jeu pour les innovateurs inconnus et non éprouvés afin que les meilleures idées, peu importe leur origine, soient mises à contribution pour relever les défis mondiaux les plus difficiles.

Challenge Works est le nom commercial de Nesta Challenges. Visitez-nous à l'adresse challengeworks.org

Au sujet d'AGE-WELL

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pan-canadien vise à rassembler une communauté de chercheurs, d'adultes âgés, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file pour accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Depuis sept ans, AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui aide les Canadiens âgés à mener une vie saine, indépendante et active, tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie du vieillissement. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/

À propos du Prix Longitude sur la démence

Le Prix Longitude sur la démence est un prix de 4,1 millions de livres sterling pour stimuler la création d'outils technologiques personnalisés qui sont créés conjointement avec des personnes vivant avec les premiers stades de la démence, pour les aider à vivre de façon autonome plus longtemps. Une somme de 3,1 millions de livres sterling sera attribuée en financement de démarrage et en subventions de développement aux solutions les plus prometteuses, et un premier prix d'un million de livres sterling sera attribué en 2026. En outre, un soutien plus large a été financé pour fournir aux innovateurs des connaissances et une expertise cruciales pour les aider à concrétiser leurs idées.

Bien qu'il n'existe pas encore de remède à la démence, le fait de demeurer autonome à la maison et d'éviter les hospitalisations est l'un des meilleurs moyens de ralentir la progression de la maladie. La solution gagnante utilisera les dernières avancées technologiques, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique en combinaison avec les données utilisateur et les tests pour fournir un soutien personnalisé aux personnes atteintes de démence.

Le prix Longitude sur la démence est financé par l'Alzheimer's Society du Royaume-Uni et Innovate UK, puis offert par Challenge Works.

L'Alzheimer's Society est le principal organisme de bienfaisance du Royaume-Uni dans le domaine de la démence. C'est une source vitale de soutien et une force motrice de changement pour toutes les personnes touchées par la démence.

est le principal organisme de bienfaisance du Royaume-Uni dans le domaine de la démence. C'est une source vitale de soutien et une force motrice de changement pour toutes les personnes touchées par la démence. Innovate UK est l'agence d'innovation du Royaume-Uni qui aide les entreprises britanniques à croître grâce au développement et à la commercialisation de nouveaux produits, processus et services, soutenus par un écosystème d'innovation exceptionnel qui est agile, inclusif et facile à naviguer.

est l'agence d'innovation du Royaume-Uni qui aide les entreprises britanniques à croître grâce au développement et à la commercialisation de nouveaux produits, processus et services, soutenus par un écosystème d'innovation exceptionnel qui est agile, inclusif et facile à naviguer. Le prix a reçu un soutien généreux de trois donateurs britanniques : The Hunter Foundation , CareTech Foundation et Heather Corrie .

, et . Le prix a également été financé par le Medical Research Council ( Conseil de la recherche médicale). Le MRC finance la recherche à la fine pointe de la science pour prévenir les maladies, mettre au point des thérapies et améliorer la santé humaine.

( recherche médicale). Le MRC finance la recherche à la fine pointe de la science pour prévenir les maladies, mettre au point des thérapies et améliorer la santé humaine. Challenge Works (le nouveau nom de Nesta Challenges) est une autorité mondiale en matière de conception et de remise de prix de défis pour permettre l'avancée de solutions technologiques axées sur le bien social.



Visitez dementia.longitudeprize.org pour savoir comment participer.

