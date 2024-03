Réception d'un avis de non-conformité

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Northvolt tient à informer le public qu'elle a reçu le 27 mars 2024 un avis de non-conformité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), à la suite d'un débroussaillage accidentel. Des mesures correctives ont été proactivement proposées au ministère.

Northvolt collabore avec le Centre de valorisation du bois urbain (CVBU) pour les travaux d'abattage. Le 16 février 2024, le Bureau d'écologie appliqué (BEA), une coopérative de services-conseils en environnement embauchée par le CVBU à la demande de Northvolt, a remarqué le débroussaillage accidentel d'un milieu humide d'une superficie de 1 044 m2 situé sur la portion Saint-Basile-le-Grand du terrain devant accueillir Northvolt Six.

Concrètement, ce sont deux frênes matures qui ont été coupés dans un milieu humide exclu de la zone des travaux. Ce milieu humide est déconnecté du système hydrique et ses fonctions écologiques ont été évaluées comme étant « faibles à moyennes ».

Le BEA a été engagé à titre de tierce partie responsable de la surveillance des travaux, à la suite d'une demande de Northvolt. Cette décision volontaire de Northvolt de procéder à la surveillance des travaux a permis la proposition de mesures correctives.

Le MELCCFP a ensuite effectué une visite d'inspection sur cette portion du site le 5 mars 2024. Après des échanges avec le ministère, Northvolt a demandé au CVBU de faire parvenir au MELCCFP ses propositions de mesures correctives. Cette proposition a été reçue le 15 mars 2024.

Elle prévoit la plantation manuelle, à la fin des travaux de préparation du site au printemps 2024, de :

-- 7 Cornouillers à feuilles alternes;

-- 7 Cornouillers Hart;

-- 7 Saules discolores.

Northvolt a à cœur de bien faire les choses et de respecter la règlementation environnementale. Elle continuera de travailler à rendre ses processus toujours plus efficaces et à tirer des leçons de cette situation.

SOURCE Northvolt

Renseignements: Louis-Martin Leclerc, TACT, Cellulaire : 418-693-2425, [email protected]