ReCarbon, Inc. reçoit 7 millions de dollars US de financement de Doosan Group, un conglomérat mondial

Le Dr Jay Kim, président et chef de la direction de ReCarbon, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir un actionnaire avec une telle expertise technique et une telle portée mondiale. ReCarbon peut maintenant continuer avec confiance à commercialiser rapidement sa technologie et à voir les émissions de dioxyde de carbone et de méthane se transformer en gaz de synthèse renouvelable et en produits d'hydrogène sur tous les marchés clés. »