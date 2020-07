« L'offre d'un service de mobilité verte à base d'hydrogène est la mission fondamentale de notre entreprise. Notre collaboration avec ReCarbon crée la possibilité d'offrir cela aux propriétaires de parcs automobiles, de passer économiquement du diesel à l'hydrogène, tout en réduisant radicalement leur empreinte carbone du carburant aux émissions » a déclaré George Gu, PDG de HYZON Motors, Inc. dont le siège est à New York.

Ce PE est l'un des nombreux développements critiques de ReCarbon en 2020, en plus des points culminants suivants :

Mise en service d'une usine commerciale en août dans le Tennessee , aux États-Unis, avec H2Renewables, LLC., son distributeur exclusif pour la transformation de gaz de décharge domestique en hydrogène renouvelable.

, aux États-Unis, avec H2Renewables, LLC., son distributeur exclusif pour la transformation de gaz de décharge domestique en hydrogène renouvelable. Des projets se développent rapidement en Australie, au Canada et en Corée.

et en Corée. Des discussions sont en cours avec des entreprises mondiales pour être le fer de lance de la mobilité à l'hydrogène.

Contribuer à la prolifération des installations de production d'hydrogène renouvelable à partir de déchets, et lancer la mobilité à l'hydrogène à travers le monde sont certaines des principales stratégies d'expansion de ReCarbon.

HYZON Motors a récemment inauguré son siège social et ses installations de production aux États-Unis, dans l'ancienne usine de piles à combustible de General Motors près de Rochester, New York. Outre les États-Unis, HYZON travaille actuellement au déploiement de camions et d'autobus en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

À propos de ReCarbon : ReCarbon, Inc., est le créateur de ReCarbonTM, une plateforme technologique innovante qui recycle les émissions de carbone en produits créant des revenus. La société se spécialise dans la fabrication de systèmes exclusifs de génération de plasma qui convertissent les émissions de carbone en gaz industriels.

À propos de HYZON Motors : Hyzon Motors, Inc., avec des centaines de véhicules lourds utilisant actuellement la technologie de classe mondiale de piles à combustible, elle est la première entreprise mondiale de commercialisation de piles à combustible pour la mobilité. Issue de Horizon Fuel Cell Technologies, elle s'appuie sur son expertise en matière de technologie des piles à combustible et d'intégration des transmissions.

