Rebâtir participe à l'opération nationale concertée de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Pour marquer les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, Rebâtir participe aujourd'hui à l'opération nationale concertée de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes, à l'initiative de la Sûreté du Québec. Le personnel de Rebâtir fera équipe avec les corps policiers ainsi que les autres partenaires présents pour sensibiliser le public à la violence conjugale.

À cette occasion, Me Daniel LaFrance, président de la Commission des services juridiques a affirmé « Pour une deuxième année, Rebâtir est fier de participer à l'opération de sensibilisation à la violence conjugale. Cette opération nous permet d'aller à la rencontre de la population et de leur présenter notre service de consultation juridique sans frais pour les personnes victimes de violence conjugale et de violence sexuelle. C'est aussi un moyen de rejoindre les gens dans leur quotidien pour discuter de violence conjugale et mettre la lumière sur le fait que de l'aide existe, et ce, particulièrement au niveau juridique. »

Depuis sa création le 27 septembre 2021, la ligne Rebâtir a offert 42 116 consultations juridiques et a accompagné plus de 10 598 personnes victimes de violence conjugale et de violence sexuelle. De ce nombre, 3 284 personnes victimes ont été transférées à un avocat de l'aide juridique de leur région afin qu'elles soient représentées devant les tribunaux.

L'opération d'aujourd'hui fait suite au grand succès qu'a connu la première mouture en 2022. En effet, plus de 23 000 personnes avaient été rejointes lors de la première édition. Cette journée est aussi une occasion de montrer à la population la grande collaboration des divers partenaires du milieu pour assurer la sécurité des personnes victimes de violence conjugale et mieux les accompagner.

À propos de la Commission des services juridiques

La Commission des services juridiques est l'organisme chargé de l'application de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques au Québec. L'aide juridique peut être accordée à toute personne financièrement admissible pour différents services juridiques en droit administratif, carcéral, civil, criminel, familial, de la jeunesse (protection de la jeunesse et justice pénale pour les adolescents), droit de l'immigration, de la santé et social. Elle est également l'organisme chargé d'offrir le Service d'aide à l'homologation (SAH), le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA) et un Service de consultation juridique de quatre heures sans frais pour toute personne victime de violence sexuelle ou de violence conjugale (Rebâtir.ca / 1-833-Rêbatir).

Pour plus d'information, veuillez consulter le site Internet de la Commission des services juridiques à l'adresse suivante : www.csj.qc.ca.

