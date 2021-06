Réaménagement et modernisation des locaux de l'urgence de l'Hôpital Chauveau

QUÉBEC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, et le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, annoncent, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que les locaux de l'urgence de l'Hôpital Chauveau ont bénéficié de travaux visant à réaménager les espaces et à moderniser les services offerts à la population.

Les travaux, qui s'étaient amorcés en septembre 2019, se sont terminés en mai dernier. L'urgence est ouverte à la population depuis le 1er juin, de 8 h à 20 h. Le projet a représenté un investissement de 2 775 567 $. Il visait globalement à améliorer les services offerts, de même que leur proximité, tout en assurant une meilleure confidentialité pour les usagers et une mise aux normes actuelles.

Parmi les améliorations apportées, notons l'aménagement d'une salle de prélèvement individuelle isolée, l'implantation d'un système de gestion de file d'attente, une optimisation de l'accueil et la création de salles d'attente ayant une meilleure capacité et qui sont séparées par service, contribuant notamment à la sécurité des patients et à un meilleur contrôle des maladies infectieuses.

Citation :

« Ce projet démontre que le réseau de la santé et des services sociaux est à l'écoute des besoins de la population, tout particulièrement en ce qui concerne l'accès aux services d'urgence. Cela montre également que des choix judicieux sont faits en matière d'infrastructure, en vue d'obtenir des gains réels de fonctionnalité et de performance, mais aussi de qualité de vie pour l'ensemble des usagers. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La réalisation de ces travaux a permis de doter notre région de services d'urgence encore plus accessibles et mieux adaptés aux besoins actuels de nos citoyens. Je tiens à souligner la rapidité avec laquelle le projet s'est concrétisé, mettant ces nouveaux locaux à la disposition des gens de notre Capitale-Nationale dès maintenant. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Une telle modernisation de l'urgence aura un impact positif notable sur l'accessibilité et la qualité des soins et des services offerts à la population de Chauveau. Les nouveaux locaux répondront de la manière la mieux adaptée possible aux besoins des citoyens, avec une organisation plus efficace sur le plan clinique et une meilleure coordination de soins, en plus d'offrir un environnement correspondant aux standards modernes. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

Faits saillants :

Ce plan d'aménagement a été réfléchi et déployé par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, et selon les besoins de la population. La mobilisation et la concertation des équipes du CIUSSS ont permis de livrer ce nouveau projet d'aménagement à temps pour la réouverture de l'urgence le 1er juin dernier.

Parmi les autres apports et avantages notables de ce projet, mentionnons :

une augmentation de la capacité d'accueil des salles ;

un ajout de services de cardiologie pour ce secteur de la région, dès septembre;

une circulation plus fluide des différentes clientèles;

une meilleure vue sur les personnes en attente en cas de problème;

une meilleure orientation des usagers vers les services, grâce à des visuels thématiques par couleur;

une amélioration de l'accessibilité universelle pour les personnes vivant avec une déficience motrice.

