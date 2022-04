Réaménagement du département de médecine nucléaire de l'Hôpital de Saint-Georges : un investissement de 950 000 $

QUÉBEC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, soulignent le début d'importants travaux de réaménagement au département de médecine nucléaire de l'Hôpital de Saint-Georges. Évalués à 950 000 $, ces travaux permettront de moderniser et d'adapter les lieux afin qu'ils soient conformes aux nouvelles normes de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Plus précisément, cet investissement permettra de réaménager des locaux dans les secteurs de la radiologie et de la médecine nucléaire. Dans le secteur de la médecine nucléaire, le laboratoire sera remis aux normes. Les travaux actuels consistent à refaire les locaux de préparation des produits d'injection et à remplacer la hotte de préparation et de l'entreposage des produits. En radiologie, des bureaux administratifs, des salles multifonctions et le poste d'accueil seront réaménagés. Le poste de réception sera plus ergonomique, plus sécuritaire pour la prévention des infections et mieux adapté pour assurer le respect de la confidentialité.

Les travaux se termineront en juillet prochain avec le réaménagement du laboratoire nucléaire.

Citations :

« Nous amorçons un important virage en santé afin d'offrir aux Québécois un système de santé plus humain et plus performant. Des infrastructures modernes et des équipements adaptés constituent un fondement indissociable d'un réseau solide. Ces travaux au département de médecine nucléaire de l'Hôpital de Saint-Georges permettront d'offrir un environnement de soins adapté et sécuritaire aux patients. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cette nouvelle annonce vient confirmer la volonté de notre gouvernement de toujours investir pour la modernisation de l'Hôpital de Saint-Georges. Que ce soit pour toute la population ou le personnel, cette importante rénovation au département de médecine nucléaire va changer complètement le fonctionnement et l'accueil du département. Ceci sera à la fois plus moderne et plus facile pour le personnel en termes d'efficacité. Cette annonce s'ajoute également à nos investissements pour la nouvelle unité de traitement de cancer, annoncée à l'été 2019, dont la préparation des plans et devis sont en cours. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Sur la photo, de gauche à droite apparaissent : M. Stéphane Giguère, directeur adjoint des services techniques au CISSS de Chaudière-Appalaches, M. Gilles Lamontagne, technologue en médecine nucléaire au CISSS, M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, Mme Sara Rivard, chef de service responsable de la médecine nucléaire pour territoires de Beauce-Etchemins et Thetford au CISSS et M. Marco Bélanger, directeur général adjoint Programmes de santé physique générale et spécialisée au CISSS de Chaudière-Appalaches.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Sources : Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756; Stéphanie Toulouse, Conseillère politique, Bureau de circonscription de Beauce-Sud, 418 226-4570