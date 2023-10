RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE LARIVIÈRE - DE RUE MINÉRALE À RUE « ÉPONGE »

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Dans l'objectif de rendre le secteur centre-sud plus résilient face aux pluies abondantes et de limiter leurs impacts auprès de la population, l'arrondissement de Ville-Marie propose un réaménagement permanent de la rue Larivière, qui en fera la toute première rue « éponge ».

Il s'agit du premier projet multifonctionnel dans lequel une rue est transformée pour allier à la fois une gestion optimale des eaux pluviales, le verdissement, et les besoins récréatifs et culturels des gens du secteur. Cette action s'ajoute à une série d'actions mises en place par l'arrondissement de Ville-Marie pour améliorer la résilience du quartier.

Le projet de réaménagement de la rue Larivière comprendra notamment plusieurs bassins de rétention de surface permettant de retenir environ 900 m3 d'eaux pluviales et un nouveau réseau de drainage pour diriger le ruissellement provenant des rues situées en contrehaut. Le réaménagement contribuera à rencontrer les objectifs que s'est fixés la Ville de Montréal visant à ce qu'au moins 8 500 m² d'infrastructures vertes drainantes sur rue soient créés, soit l'équivalent de trois piscines olympiques. Les travaux sont prévus au printemps 2025 et le budget anticipé est de 5,9 M$.

« Les impacts toujours plus importants des changements climatiques imposent d'innover et d'adapter nos pratiques du réaménagement du territoire. Même si aucune solution unique ne permettra de réduire à zéro la vulnérabilité de ce secteur qui est une cuvette naturelle et le lit d'une ancienne rivière, nous posons un geste pour que ce parc puisse retenir un maximum d'eau de pluie. En alliant des aménagements « éponges » résilients à des activités ludiques, on s'assure d'améliorer durablement la qualité de vie des résidents », a déclaré la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

Comme le quartier de Sainte-Marie est situé en contrebas, il constitue une cuvette naturelle qui reçoit une grande quantité d'eau de pluie des quartiers situés plus haut lors de grosses pluies. Ce projet contribuera à minimiser les impacts, tout en rappelant l'existence du cours d'eau qui a existé sur la rue Larivière, avant le développement du quartier de Sainte-Marie.

AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

Rappelons que la rue Larivière a fait l'objet de plusieurs interventions temporaires visant à renforcer la sécurité de tous les déplacements, en particulier ceux des personnes qui fréquentent les deux écoles et le parc des Royaux situés à proximité. Ces aménagements resteront en place en 2024.

ATELIER DE COCRÉATION

En vue de l'aménagement permanent, l'Arrondissement a entamé une démarche de conception partagée intégrant de multiples acteurs aux expertises variées (architectes paysagistes, urbanistes, ingénieur(e)s, etc.). Les résidentes et résidents du secteur, ainsi que la communauté seront également étroitement impliqués à l'ensemble du processus. L'Arrondissement souhaite poursuivre le dialogue afin de proposer un concept adapté aux besoins du milieu. Lorsque les bassins de rétention seront secs, des activités récréatives et culturelles pourront s'y tenir. Un atelier de cocréation se tiendra donc le lundi 13 novembre 2023, de 17 h à 19 h, à la CDC Centre-Sud, située au 2187 rue Larivière. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire d'ici le 2 novembre en visitant bit.ly/inscription_Larivière.

TRAVAUX DANS LE PARC DES ROYAUX EN 2024

Dès 2024, des travaux auront lieu dans le parc des Royaux. Le parc de planches à roulettes sera refait et le parc à chiens sera réaménagé de manière à créer une zone pour les petits chiens. À terme, l'eau s'accumulant dans l'aire de planches à roulettes sera également acheminée vers les bassins de rétention de la rue Larivière.

Pour Sophie Mauzerolle, conseillère du district de Sainte-Marie et membre du Comité exécutif - Responsable du transport et de la mobilité : « Le réaménagement de la rue Larivière s'inscrit dans nos efforts pour améliorer la sécurité du secteur Sainte-Marie, qui subit de plein fouet les impacts des pluies abondantes. La baisse de la circulation automobile sur la rue Larivière nous permet aujourd'hui d'aller plus loin et de réaménager la rue en la dotant d'une fonction de biorétention des eaux pluviales pour soulager les citoyennes et les citoyens qui font face, de plus en plus fréquemment, aux impacts des pluies abondantes. Nous travaillerons le concept avec la population afin d'offrir un lieu aux couleurs du Quartier culturel des Faubourgs, ainsi que des équipements récréatifs qui répondent aux besoins des résidentes et résidents du quartier ».

Voici des liens vers le plan schématique du projet, ainsi que des images d'inspiration de bassins de rétention de surface aménagés.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Patrick-J. Poirier, Chargé de communication, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, 514 872-4946, [email protected]