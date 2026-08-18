Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare - Fermetures complètes de soir et de nuit de l'autoroute 30 et des bretelles d'accès, les 20, 21 et 22 août

LONGUEUIL, QC, le 18 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures complètes de nuit auront lieu sur l'autoroute 30, dans les deux directions, ainsi que dans les bretelles des échangeurs des autoroutes 30 et 40 et des bretelles reliant l'autoroute 30 et la route 340, à Vaudreuil-Dorion.

Entraves et gestion de la circulation

De jeudi, 21 h, à vendredi, 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 30, dans les deux directions , entre la bretelle de sortie n o 2 (Saint-Lazare, boulevard de la Cité-des-Jeunes) et l'autoroute 40; Fermetures par défaut : bretelles menant de l'autoroute 30, en direction ouest, vers l'autoroute 40, en direction est et ouest. bretelle menant de la route 340 à l'autoroute 30, en direction ouest; bretelles menant de l'autoroute 40, en direction est et ouest, vers l'autoroute 30, en direction est.

, entre la bretelle de sortie n 2 (Saint-Lazare, boulevard de la Cité-des-Jeunes) et l'autoroute 40;

De vendredi, 21 h, à samedi, 5 h

Fermeture de l'autoroute 30, en direction est , entre l'autoroute 40 et la bretelle de sortie n o 2 (Route 340, Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare); Fermetures par défaut : bretelles menant de l'autoroute 40, en direction est et ouest, à l'autoroute 30, en direction est.

, entre l'autoroute 40 et la bretelle de sortie n 2 (Route 340, Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare);

De samedi, 21 h, à dimanche, 5 h

Fermeture de l'autoroute 30, en direction ouest , entre la bretelle de sortie n o 2 (Saint-Lazare, boulevard de la Cité-des-Jeunes) et l'autoroute 40; Fermetures par défaut : bretelles menant de l'autoroute 30, en direction ouest, vers l'autoroute 40, en direction est et ouest. bretelle menant de la route 340 à l'autoroute 30, en direction ouest.

, entre la bretelle de sortie n 2 (Saint-Lazare, boulevard de la Cité-des-Jeunes) et l'autoroute 40;

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

S'inscrire à la liste d'envoi

Il est possible de recevoir les informations pertinentes au sujet du projet de réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare en s'inscrivant à cette liste d'envoi : bit.ly/473Jisc.

Lien connexe

Québec.ca/route 340

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]