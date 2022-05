Réaménagement de la route 185 - Phase III - Le dernier tronçon de l'autoroute 85 en chantier dès cette année

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est fier d'annoncer la publication de l'appel d'offres public pour la construction du tout dernier tronçon de la phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute (Claude-Béchard), entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Le septième et dernier tronçon du projet s'étend de Saint-Honoré-de-Témiscouata à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Il comprend la construction d'une autoroute à deux chaussées sur une distance de 8,2 km. Chacune des chaussées compte deux voies. Les travaux au tronçon 7 débuteront d'ici la fin de l'année 2022. Entre-temps, le Ministère procédera au déplacement des infrastructures de services publics (électricité et télécommunications). La mise en service des chaussées de ce segment de l'autoroute 85 s'effectuera graduellement à compter de 2024. La dernière portion de ce tronçon sera ouverte en 2026.

Par ailleurs, la phase III du projet de réaménagement de la route 185 en autoroute coûtera moins cher que ce qui avait été anticipé. Initialement prévu à 942,9 M$, le montant consacré au projet passe à 883,3 M$. Rappelons que le gouvernement du Canada participe à la phase III de la construction de l'autoroute 85 à hauteur de 389,7 M$.

Citations

« Nous franchissons une étape marquante de ce projet de grande envergure. Le début prochain des travaux pour ce tout dernier tronçon permettra bientôt d'offrir un nouveau lien autoroutier qui profitera à l'ensemble du Québec. Au cours des dernières années, notre gouvernement a tout mis en place afin d'améliorer la sécurité des usagers sur le réseau. La transformation de la route 185 en autoroute à deux chaussées, pour un total de quatre voies, en est un bel exemple. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce projet entraînera des retombées inestimables pour la région du Bas-Saint-Laurent, et ce, pour les décennies à venir. Segment stratégique de la route Transcanadienne, la nouvelle autoroute 85 se veut un maillon important du développement économique et touristique régional. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« C'est avec beaucoup de fierté que nous voyons ce projet tant espéré par les citoyennes et citoyens de ma circonscription se concrétiser sous nos yeux. La construction de ce lien autoroutier profite à l'ensemble de la collectivité et permettra d'accroître l'efficacité et la sécurité des déplacements sur l'ensemble de notre territoire. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants

En plus des chaussées d'autoroute, les travaux au tronçon 7 prévoient la construction d'un demi-échangeur à la hauteur de la rue Principale (kilomètre 56), à Saint-Honoré-de-Témiscouata, ainsi que de deux voies de desserte. Des interventions sont aussi prévues sur le sentier du parc linéaire interprovincial Petit Témis.

L'ensemble du projet consiste à réaménager la route 185 en autoroute sur une longueur de 94 km entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick. Dernière étape du projet de réaménagement de la route 185 en autoroute, la phase III couvre une distance de 40 km entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha !

et ! Un premier tronçon de la phase III a été inauguré à Saint-Antonin , en novembre 2021. Trois autres tronçons, situés dans les municipalités de Saint-Antonin , de Saint-Hubert -de-Rivière-du-Loup et de Saint-Honoré-de-Témiscouata, seront complètement mis en service au cours de l'année 2022.

Liens connexes

Consultez la page Web du projet de l'autoroute 85 (Claude-Béchard).

Abonnez-vous à l'infolettre pour suivre l'avancement du projet.

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram .

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724