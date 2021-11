Réaménagement de la route 185 en autoroute - Autoroute Claude-Béchard (A-85) : un premier tronçon ouvre à Saint-Antonin

SAINT-ANTONIN, QC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À compter du 11 novembre 2021, les usagers de la route pourront circuler sur la nouvelle autoroute 85 dans le secteur de Saint-Antonin. La ministre du Revenu national, Mme Diane Lebouthillier, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Dominic LeBlanc, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ont procédé à l'inauguration de ce premier tronçon de 3,4 km.

Ce nouveau segment permettra aux usagers de profiter d'infrastructures sécuritaires et mieux adaptées sur cet axe routier stratégique. Le tronçon inauguré aujourd'hui est doté de deux nouvelles chaussées comprenant deux voies de circulation chacune. Il comprend également un échangeur de quatre bretelles qui offre un accès au réseau local, ainsi que deux ponts d'étagement.

Il s'agit de la première portion de route achevée dans le cadre de la phase III du projet de construction de l'autoroute 85 (Claude-Béchard), entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha! Les mises en service des autres tronçons se feront graduellement. Les prochaines auront lieu au cours de 2022.

Citations

« Les investissements dans notre réseau routier permettent de rapprocher les collectivités les unes des autres et d'améliorer la sécurité des usagers tout en créant de bons emplois. Je suis fière de souligner aujourd'hui la mise en service complète du premier tronçon de l'autoroute 85, qui constitue un corridor commercial essentiel entre le Québec et les Maritimes. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est un grand plaisir de voir cet important projet se matérialiser avec l'ouverture du premier tronçon à Saint-Antonin. Au-delà du corridor commercial vers les Maritimes, l'autoroute 85 représente surtout un trait d'union essentiel entre les communautés. Assurer la sécurité des usagers de la route est notre première mission. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À titre de ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, je ne peux que me réjouir de cette première mise en service complète. L'autoroute 85 est un levier de développement économique et social de premier plan pour l'ensemble de la population bas-laurentienne et québécoise. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Lanaudière

« Ce projet, longtemps espéré par les citoyennes et citoyens de notre circonscription, se concrétise. L'inauguration d'aujourd'hui en est le plus bel exemple et c'est pour moi un moment important de voir un autre tronçon s'ouvrir aujourd'hui. Ce projet d'envergure entraîne des retombées majeures pour nos communautés, qui en sont les premières gagnantes. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants

Les travaux réalisés sur ce premier tronçon ont aussi permis l'aménagement d'une desserte, le prolongement de la route de la Station et du chemin de Rivière-Verte ainsi que l'ajout de culs-de-sac sur le 3 e Rang.

Rang. La phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute s'étend sur 40 km, entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha ! Le coût de cette phase est évalué à 942,9 millions de dollars, dont plus de 389,6 millions proviendront du gouvernement fédéral.

et ! Le coût de cette phase est évalué à 942,9 millions de dollars, dont plus de 389,6 millions proviendront du gouvernement fédéral. Les travaux se poursuivent sur les différents tronçons du projet :

à Saint-Antonin (tronçon 2), sur 7,7 km;

(tronçon 2), sur 7,7 km;

entre Saint-Antonin et Saint-Hubert -de-Rivière-du-Loup (tronçon 3), sur 4 km;

et -de-Rivière-du-Loup (tronçon 3), sur 4 km;

à Saint-Honoré-de-Témiscouata, sur des segments de 4,7 km (tronçon 5) et de 5,8 km (tronçon 6);



depuis le 26 octobre, entre Saint-Hubert -de-Rivière-du-Loup et Saint-Honoré-de-Témiscouata (tronçon 4), sur une distance de 5,6 km.

-de-Rivière-du-Loup et Saint-Honoré-de-Témiscouata (tronçon 4), sur une distance de 5,6 km. Une mise en service partielle du tronçon situé à Saint-Antonin (tronçon 2) a eu lieu le 28 octobre 2021.

(tronçon 2) a eu lieu le 28 octobre 2021. Une mise en service partielle du tronçon situé à Saint-Honoré-de-Témiscouata (tronçon 6) aura lieu le 3 novembre 2021.

Le dernier segment, qui s'étendra sur 8,2 km entre Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha! Ha ! (tronçon 7), devrait être en réalisation d'ici la fin 2022.

