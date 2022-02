Réaménagement de la route 104, à La Prairie - Une consultation publique débute aujourd'hui

LA PRAIRIE, QC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le projet de réaménagement de la route 104, à La Prairie, franchit une nouvelle étape avec le dépôt de l'avis de projet au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), démarche qui s'inscrit dans le cadre de la procédure accélérée d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le député de La Prairie et ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les citoyens et organismes qui désirent partager leurs préoccupations liées à ce projet peuvent le faire jusqu'au 24 mars par l'entremise du Registre des évaluations environnementales du MELCC.

Rappelons que cet important projet permettra d'améliorer la sécurité et la fluidité sur la route 104, entre l'autoroute 30 et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Citations

« Le dépôt de l'avis de projet est la suite logique de notre annonce du mois d'août dernier. C'est une occasion unique pour les citoyennes et citoyens de s'exprimer sur tous les aspects du projet de réaménagement de la route 104. Notre gouvernement compte bien s'assurer que toutes les précautions environnementales seront respectées et faire en sorte que cette route puisse être réaménagée dans les meilleurs délais possible. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En 2018, je m'étais engagé à sécuriser la route 104 et, avec le dépôt de l'avis de projet, c'est mission accomplie. Les citoyennes et citoyens qui y circulent bénéficieront, à terme, d'une route plus sécuritaire et plus fluide. J'invite les résidentes et résidents du secteur à participer aux consultations. Le registre environnemental est la plate-forme appropriée à utiliser, peu importe l'aspect qui les préoccupe. »

Christian Dubé, député de La Prairie et ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je tiens beaucoup à ce que la population puisse s'exprimer en ce qui a trait aux décisions qui la touchent. Je l'invite donc à utiliser le registre pour se faire entendre sur les enjeux de sécurité qui doivent être évalués en tenant compte de la protection de l'environnement. Ces deux valeurs doivent pouvoir vivre ensemble dans le réaménagement de cette importante voie de circulation. »

Frédéric Galantai, maire de La Prairie

Faits saillants

Le projet consiste à convertir un segment de 6 km de cette route nationale, qui est actuellement à deux voies contiguës, en route à quatre voies divisées. La configuration des accès des voies secondaires sera aussi revue afin d'améliorer la sécurité et de faciliter l'insertion des véhicules en provenance des routes locales.

Le dépôt de l'avis de projet constitue la première étape de la procédure accélérée d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement du MELCC.

L'avis de projet est disponible pour consultation pendant 30 jours sur le site Web du MELCC.

Ce projet est en planification au Plan québécois des infrastructures 2021-2031 et figure en annexe de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

L'estimation du coût des travaux du réaménagement de la route 104 n'est pas rendue publique, notamment afin de ne pas nuire au processus d'appel d'offres à venir, lequel vise à trouver un entrepreneur pour la réalisation des travaux.

L'échéancier de réalisation des travaux sera précisé ultérieurement.

Entre 18 000 et 20 000 véhicules circulent quotidiennement sur la route 104, à La Prairie , entre l'autoroute 30 et les limites territoriales de Saint-Jean-sur-Richelieu .

Consultez le Quebec.ca/route104LaPrairie pour plus d'information sur ce projet.

