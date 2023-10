Le premier fournisseur d'accessoires de camion haut de gamme hors de l'Amérique du Nord se joint à la famille RealTruck

ANN ARBOR, Michigan, 17 octobre 2023 /CNW/ - RealTruck, Inc., le fabricant d'accessoires de rechange fonctionnels et une destination en ligne de premier plan pour les amateurs de camions, de Jeep®, de Bronco® et de tout-terrain, a fait l'acquisition de Mountain Top , le principal concepteur et fabricant d'accessoires de plateformes pour camions hors de l'Amérique du Nord. Établie au Danemark, Mountain Top est le fournisseur d'importants fabricants d'équipement d'origine (FEO) et vend des accessoires de camion en Europe, en Asie, en Australie et aux États-Unis. Cette acquisition accélère l'expansion internationale de RealTruck et complète l'acquisition récente de la marque mexicaine Go Rhino .

« Nous sommes ravis d’intégrer Mountain Top dans la famille RealTruck pour propulser notre expansion et notre croissance à l’échelle internationale, a déclaré Carl-Martin Lindahl, chef de la direction de RealTruck. Nous avons hâte de travailler avec l’équipe de Mountain Top pour nous appuyer sur leurs relations mondiales et étendre l’accessibilité de nos produits dans le monde entier. » RealTruck, Inc., le fabricant d’accessoires de rechange fonctionnels et une destination en ligne de premier plan pour les amateurs de camions, de Jeep®, de Bronco® et de tout-terrain, a fait l’acquisition de Mountain Top, le principal concepteur et fabricant d’accessoires de plateformes pour camions hors de l’Amérique du Nord « Toute notre équipe est ravie de se joindre à la famille RealTruck », a déclaré Henrik Støwer Petersen, chef de la direction de Mountain Top. Nous pouvons maintenant offrir encore plus de valeur à nos partenaires d’affaires en leur permettant d’accéder à une gamme étendue de produits destinée à un public plus vaste.

Mountain Top possède des installations de fabrication à la fine pointe de la technologie au Danemark, en Thaïlande et aux États-Unis et demeure le seul fournisseur européen de couvre-bennes de camion à grande échelle certifiée par le Groupe de travail international sur l'automobile (IATF), ce qui garantit des produits de qualité aux consommateurs de l'industrie automobile du monde entier. Les capacités de fabrication de pointe et la présence de Mountain Top procurent à RealTruck une capacité accrue en vue de soutenir ses opérations mondiales et d'accélérer les ventes sur des marchés attrayants comme l'Australie, la Thaïlande et l'ensemble du continent européen. Le couvre-benne rétractable haut de gamme de Mountain Top, disponible en versions électronique et manuelle, représente la gamme de produits phare de la marque.

« Toute notre équipe est ravie de se joindre à la famille RealTruck, a déclaré Henrik Støwer Petersen, chef de la direction de Mountain Top. Nous pouvons maintenant offrir encore plus de valeur à nos partenaires d'affaires en leur permettant d'accéder à une gamme étendue de produits destinée à un public plus vaste. Grâce à nos solides équipes de vente, de produits et de fabrication à l'échelle internationale, RealTruck sera disponible pour les amateurs de camions, de Jeep, de Bronco et de tout-terrain partout dans le monde. »

En août, RealTruck a acquis IDDEA (Industria Diseñadora De Autopartes, S.A. De C.V.), qui est commercialisé sous le nom de marque bien connu de Go Rhino. Go Rhino détient 40 brevets qui ont été délivrés ou qui sont sur le point de l'être dans le domaine des produits innovants et haut de gamme que la marque développe et fabrique pour les propriétaires de camions, de Jeep et de VUS. L'acquisition renforce le portefeuille de marques existant de RealTruck, qui englobe les couvre-bennes de camion, les revêtements de caisse de camion, les marchepieds, les revêtements de sol, les élargisseurs d'aile, les déflecteurs d'air et la gestion du fret.

L'acquisition par RealTruck de Mountain Top, le chef de file du marché européen des accessoires de plateforme pour camions axé sur les FEO, étend davantage la présence mondiale et la base d'approvisionnement de RealTruck.

À propos de RealTruck

RealTruck est un fabricant d'accessoires de rechange fonctionnels et une destination numérique de premier plan pour les amateurs de camions, de Jeep®, de Bronco® et de tout-terrain. Établie à Ann Arbor, dans le Michigan, et comptant plus de 5 000 collaborateurs répartis dans 47 sites à travers l'Amérique du Nord, RealTruck conçoit, développe, fabrique et vend des produits qui définissent l'industrie. Elle peut se targuer de posséder plus de 630 brevets, et ce nombre ne cesse d'augmenter. L'offre étendue de produits proposée par RealTruck place la marque en tant que chef de file dans chacune des principales catégories du secteur. L'approche omnicanale de l'entreprise permet aux gens de trouver facilement les bons produits pour transformer leur véhicule, d'obtenir des conseils d'experts et une installation professionnelle, que ce soit en magasinant des produits en ligne sur RealTruck.com ou en passant par quelque 12 000 concessionnaires et partenaires FEO qui commercialisent les produits de la marque. RealTruck est conçu pour offrir une expérience client fluide, de l'idée jusqu'à l'installation. Pour en savoir plus, consultez le site RealTruck.com .

Personne-ressource pour les médias :

Aditi Harsh

Tombras

[email protected]

865 385-4710



